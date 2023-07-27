Глава Минэнерго сообщил о переговорах с Африкой по расчетам в рублях

«Это предмет договоренностей с каждой страной отдельно. В целом мы стараемся создавать расчетно-платежные системы, позволяющие со всеми странами уходить от токсичных валют», — сказал он.

Отвечая на вопрос, возможен ли в перспективе переход на торговлю в рублях с Африкой, министр отметил: «Да. Торговля в нацвалютах — наша общая политика».

Также Шульгинов сообщил, что с начала 2023 года российский экспорт нефти в Африку составил 200 тыс. т, а нефтепродуктов — 8 млн т, что в три раза больше, чем в январе. «Поскольку Россия все больше выстраивает транспортную, логистическую и финансовую инфраструктуру в части поставок, мы рассчитываем, что положительная динамика по итогам года сохранится», — добавил министр.

В условиях санкций Россия уже применяет альтернативные доллару и евро модели расчетов, в том числе при торговле со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китаем и Индией.

В рублях уже проходит более 70% расчетов между резидентами государств ЕАЭС, а в юанях Россия рассчитывается по 16% своего экспорта и 23% импорта (кратный рост по сравнению с 2021 годом). «Наиболее востребованной альтернативной валютой сейчас является юань», — говорила в мае первый зампред Банка России Ксения Юдаева.