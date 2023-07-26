ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам до 10%
ВТБ повысил доходность вкладов в рублях для розничных клиентов с 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
ВТБ повысил доходность вкладов в рублях для розничных клиентов с 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
В среднем повышение составит 0,5 п. п, максимальная доходность по вкладам достигнет 10% годовых. Уточняется, что такую доходность клиент сможет получить при открытии вклада на три года с капитализацией процентов или опцией выплаты процентов в конце срока.
Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова полагает, что повышение ключевой ставки будет способствовать дальнейшему росту доходности на розничном рынке сберегательных продуктов. По прогнозам банка, в ближайший месяц средняя ставка в Топ-10 банках увеличится на 0,6−0,7 п. п. и приблизится к 8,5%.
В ВТБ ожидают, что клиенты будут больше интересоваться более долгосрочными инструментами с привлекательными ставками. При этом в кредитной организации указывают на дальнейшую дедолларизацию накоплений населения. Этому будет способствовать и рост ставок по рублевым вкладам, и по продуктам в дружественной валюте, таких как юань.
О повышении ставок по своим сберегательным продуктам до 10% ВТБ сообщил 21 июля. Тогда же аналогичное решение принял и «Сбер». Об увеличении процентов по депозитам после решения ЦБ объявили также Росбанк, Альфа-банк и другие банки.
21 июля по итогам заседания Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%. В последний раз регулятор повышал ставку до 20% в кризисном феврале 2022 г. С сентября того же года она была на уровне 7,5% годовых. Ранее большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов прогнозировали рост ключевой ставки на 0,5 п. п. И всего трое ожидали повышения — до 8,25−8,5%