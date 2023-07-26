ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам до 10%

В среднем повышение составит 0,5 п. п, максимальная доходность по вкладам достигнет 10% годовых. Уточняется, что такую доходность клиент сможет получить при открытии вклада на три года с капитализацией процентов или опцией выплаты процентов в конце срока.

Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова полагает, что повышение ключевой ставки будет способствовать дальнейшему росту доходности на розничном рынке сберегательных продуктов. По прогнозам банка, в ближайший месяц средняя ставка в Топ-10 банках увеличится на 0,6−0,7 п. п. и приблизится к 8,5%.

В ВТБ ожидают, что клиенты будут больше интересоваться более долгосрочными инструментами с привлекательными ставками. При этом в кредитной организации указывают на дальнейшую дедолларизацию накоплений населения. Этому будет способствовать и рост ставок по рублевым вкладам, и по продуктам в дружественной валюте, таких как юань.

О повышении ставок по своим сберегательным продуктам до 10% ВТБ сообщил 21 июля. Тогда же аналогичное решение принял и «Сбер». Об увеличении процентов по депозитам после решения ЦБ объявили также Росбанк, Альфа-банк и другие банки.