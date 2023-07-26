«Магнит» одобрит все принятые в рамках buyback заявки и выкупит до 21,5% акций

Акционеры-нерезиденты ретейлера «Магнит» в рамках оферты предъявили компании к выкупу 21,5% акций, находящихся в обращении (или 21,9 млн штук), следует из сообщения эмитента. «Магнит» намерен удовлетворить все принятые заявки в рамках выкупа. Количество акций, которое, как ожидается, будет приобретено в рамках тендерного предложения, является предварительным и зависит от процедуры расчетов. Завершение расчетов в рамках сделки должно состояться до 10 августа.

«Магнит» объявил о том, что намерен выкупить до 10% акций у нерезидентов в середине июня. Затем, в конце июня, увеличил лимит втрое — до 29,8%. Цена выкупа составляла 2215 рублей за одну штуку. Предложение адресовано иностранным инвесторам, а также JPMorgan Chase Bank: «Такие инвесторы могут воспользоваться возможностью продать свои акции и получить оплату за них в различных валютах на свои зарубежные банковские счета».

Расчетной валютой являются рубли, либо же — только для нерезидентов — американские доллары, евро или юани.