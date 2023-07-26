«Магнит» одобрит все принятые в рамках buyback заявки и выкупит до 21,5% акций
Эмитент выставил оферту акционерам-нерезидентам на выкуп до 29,8% акций, находящихся в обращении.
Эмитент выставил оферту акционерам-нерезидентам на выкуп до 29,8% акций, находящихся в обращении.
Акционеры-нерезиденты ретейлера «Магнит» в рамках оферты предъявили компании к выкупу 21,5% акций, находящихся в обращении (или 21,9 млн штук), следует из сообщения эмитента. «Магнит» намерен удовлетворить все принятые заявки в рамках выкупа. Количество акций, которое, как ожидается, будет приобретено в рамках тендерного предложения, является предварительным и зависит от процедуры расчетов. Завершение расчетов в рамках сделки должно состояться до 10 августа.
«Магнит» объявил о том, что намерен выкупить до 10% акций у нерезидентов в середине июня. Затем, в конце июня, увеличил лимит втрое — до 29,8%. Цена выкупа составляла 2215 рублей за одну штуку. Предложение адресовано иностранным инвесторам, а также JPMorgan Chase Bank: «Такие инвесторы могут воспользоваться возможностью продать свои акции и получить оплату за них в различных валютах на свои зарубежные банковские счета».
Проблемы с положением на фондовом рынке у «Магнита» начались после перевода акций ритейлера на Московской бирже из первого котировального списка в третий. Торговая площадка объяснила это решение «неустранением организацией допущенного нарушения по корпоративному управлению в установленный биржей срок». В конце мая стало известно, что в сентябре Мосбиржа и вовсе рассмотрит исключение акций «Магнита» из индексов биржи. Однако в своем сообщении компания отмечает, что надеется сохранить статус публичной компании с листингом акций на Московской бирже.