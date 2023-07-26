12:28 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ: иностранцы с видом на жительство в России смогут разморозить активы

Иностранцы из недружественных стран с российским видом на жительство (ВНЖ) могут разблокировать деньги на счетах «С» и продавать российские ценные бумаги, сообщает РБК со ссылкой на комментарии ЦБ. Его пояснения 21 июля также опубликовала Национальная ассоциация участников фондового рынка.

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Источник: Агентство «Москва»

ЦБ пояснил, что выплаты по ценным бумагам в адрес нерезидентов, проживающих в России с ВНЖ, осуществляется без использования счетов типа «С». Исключение — случаи, предусмотренные пунктом 8 указа. В нем говорится, что нужно использовать счета «С», если иностранец переуступил требования резиденту или нерезиденту после 1 марта 2022 года.

В отношении иностранцев с российским ВНЖ также не действует предписание, запрещающее российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Представитель ЦБ пояснил, что иностранцы, постоянно проживающие в РФ на основании ВНЖ, «не рассматриваются как недружественные нерезиденты для целей применения ограничений на совершение сделок с ценными бумагами».

Как подтвердили в НАУФОР, если иностранец предоставит документы о ВНЖ в России, учитывать его права на счетах типа «С» не понадобится.

5 марта 2022 года Владимир Путин ввел особый порядок исполнения обязательств перед нерезидентами. Согласно распоряжению, все выплаты в адрес иностранных граждан должны перечисляться в рублях на счета типа «С». Деньги с этих счетов нельзя выводить без разрешения правкомиссии, но можно использовать для обязательных платежей (штрафы, налоги, комиссии за ведение счета), покупки ОФЗ на первичных торгах, перевода на другие счета типа «С».

Лаура Кеффер

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