ЦБ: иностранцы с видом на жительство в России смогут разморозить активы

ЦБ пояснил, что выплаты по ценным бумагам в адрес нерезидентов, проживающих в России с ВНЖ, осуществляется без использования счетов типа «С». Исключение — случаи, предусмотренные пунктом 8 указа. В нем говорится, что нужно использовать счета «С», если иностранец переуступил требования резиденту или нерезиденту после 1 марта 2022 года.

В отношении иностранцев с российским ВНЖ также не действует предписание, запрещающее российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Представитель ЦБ пояснил, что иностранцы, постоянно проживающие в РФ на основании ВНЖ, «не рассматриваются как недружественные нерезиденты для целей применения ограничений на совершение сделок с ценными бумагами».

Как подтвердили в НАУФОР, если иностранец предоставит документы о ВНЖ в России, учитывать его права на счетах типа «С» не понадобится.

5 марта 2022 года Владимир Путин ввел особый порядок исполнения обязательств перед нерезидентами. Согласно распоряжению, все выплаты в адрес иностранных граждан должны перечисляться в рублях на счета типа «С». Деньги с этих счетов нельзя выводить без разрешения правкомиссии, но можно использовать для обязательных платежей (штрафы, налоги, комиссии за ведение счета), покупки ОФЗ на первичных торгах, перевода на другие счета типа «С».