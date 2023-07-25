Unilever заявила о выборе «наименее плохого» решения по работе в России

Британский производитель продуктов питания, бытовой химии и средств личной гигиены Unilever решил продолжить работу в России в ограниченном виде, это «наименее плохой» вариант в сложившихся обстоятельствах, заявил журналистам новый генеральный директор компании Хейн Шумахер.

Unilever могла бы отказаться от своего бизнеса в России, но в таком случае, считает топ-менеджер, это привело бы к национализации компании, «учитывая все события, которые произошли в последнее время».

В середине июля президент Владимир Путин передал под временное управлением государством российскую «дочку» Danone и пивоваренную компанию «Балтика» (принадлежит датской Carlsberg). И Danone и Carlsberg ранее анонсировали продажу бизнеса в России.

Решение президента было принято в соответствии указом «О временном управлении некоторым имуществом», подписанным в апреле в рамках «безотлагательных мер» в ответ на западные санкции.

Еще весной под внешнее управление Росимуществом были переведены доли в российских дочках немецкой Uniper и финской Fortum.

После начала военной операции на Украине США, Евросоюз и их партнеры начали вводить санкции против Москвы. Заблокированы оказали российские золотовалютные резервы на $300 млрд, а также счета и имущество россиян, включенных в санационные списки. Кроме того, в Германии, например, передали под внешнее управление две «дочки» «Роснефти», а в Польше — местное дочернее предприятие НОВАТЭКа.

В качестве еще одного возможного сценария Шумахер назвал продажу бизнеса в России, но, по его словам, компания не смогла найти подходящего для нее варианта.

«Ни один из вариантов на самом деле не является хорошим, но окончательный выбор вести наш бизнес в ограниченном формате является наименее плохим, и это то, к чему мы пришли», — сообщил глава Unilever (цитата по Reuters).

Весной 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, британская Unilever сообщила, что прекратила поставки своей продукции в Россию и экспорт товаров с ее территории. В то же время компания обещала продолжать продажу продукции, выпускаемой на российских заводах. В России у Unilever их четыре — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске и Туле.

По состоянию на 31 декабря 2022 года, компания оценивала свои российские активы в €900 млн. В феврале 2023 года в своем годовом отчете Unilever допускала прекращение работы в России.

За продолжение деятельности в России компанию критикуют на Украине. В начале июля национальное агентство страны по предотвращению коррупции внесло Unilever в список «спонсоров войны».