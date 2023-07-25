На АЗС ждут аномальные ценники: Как теперь будут регулировать рынок и когда бензин перестанет дорожать

На бирже очередной рекорд. Цена бензина Аи-92 приблизилась к 65 тыс. за тонну, а Аи-95 дошла почти до 70 тыс. Судя по всему, на этом оптовая стоимость топлива не остановится. Рост цен на бензин уже перекинулся и на розницу.

— Правительство обсуждает ограничение числа экспортёров бензина. Ввести ограничения на экспорт могут в четвёртом квартале 2023 года. В рамках проекта планируется создание закрытого списка нефтеперерабатывающих заводов, которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт. Целью инициативы является борьба с серым экспортом бензина. Именно он, по мнению регуляторов и участников рынка, является одной из причин повышения оптовых цен в последние месяцы, — рассказал финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин.

Проблема появилась в прошлом году. Санкционные ограничения вместе со снижением оптовых цен на топливо привели к тому, что российским экспортёрам стало выгодно закупать топливо на внутреннем рынке и экспортировать его. Они получали топливо по сниженной на величину демпфера цене.

По данным Росстата, увеличение цен на бензин с начала мая составило 3%. Средняя стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 прибавила с начала мая 1,5 рубля за литр. В июле биржевая стоимость бензина популярных марок АИ-92 и АИ-95 неоднократно обновляла максимальные значения.

— Теоретически, власти не могут регулировать цены на бензин: они формируются исходя из множества плавающих факторов. Однако, для того чтобы избавить рынок от избыточных колебаний стоимости, работает схема демпфера. Любой вариант прямого регулирования розничных цен на топливо вынудит правительство субсидировать производителей, а такие расходы в бюджете не предусмотрены. Значит, речь пойдёт о перенастройке демпфера как наиболее работающего варианта влияния. Это может привести к единовременному росту цен на 2−3% на бензин и дизель на АЗС до середины осени, но в дальнейшем действительно способно привести к выравниванию ценников на заправках, — считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

В июле Госдума приняла в третьем чтении закон, в рамках которого вносится ряд изменений, касающихся нефтяной отрасли. Предполагается срезать в два раза выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу с сентября 2023 года до конца 2026 года.

— Возможно, что инициативы правительства и снижение топливного демпфера смогут стать фундаментальными причинами слома восходящего тренда по ценам на бензин. Однако текущая рыночная ситуация пока не сигнализирует о развороте. Считаю, что сейчас главным риском является повышение стоимости бензина для розничных покупателей как отложенный эффект сложившейся летом ценовой конъюнктуры на бирже, — добавил Сергей Чеврычкин.

Стоит отметить, что в кабмине пока нет конкретных решений, меры только разрабатываются. Пока точно можно говорить только о том, что регулирование коснётся именно оптового рынка бензина. Правительство видит своей задачей стабилизировать ситуацию на бирже, тогда как розница пока держится за счёт присутствующей маржи. Об этом рассказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

Он добавил, что розничные цены на бензин обогнали инфляцию — их рост составил 3,15%. С начала года в среднем все марки бензина подорожали на 3,6%. Однако пока более заметных темпов удорожания не предвидится. В правительстве не планируют вновь вводить заградительные пошлины на бензин. Стабилизировать ситуацию на рынке планируется за счёт квотирования экспорта бензина. По крайней мере, именно такой сценарий сейчас обсуждается.