18:50 (мск), источник: Ведомости

МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 г. на 0,8 п.п, до 1,5%. При этом прогноз на 2024 г. оставлен без изменений на уровне 1,3%. Это следует из материалов на сайте МВФ.

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Источник: Reuters

«Прогноз для России на 2023 г. был пересмотрен в сторону повышения на 0,8 п.п. до 1,5%, отражая достоверные данные (по розничной торговле, строительству и промышленному производству), которые указывают на высокие показатели в первом полугодии, причем этому способствовали значительные бюджетные стимулы», — говорится в докладе.

МВФ также повысил прогноз по росту глобального ВВП в 2023 г. на 0,2 п.п, до 3%. Аналогичный показатель ожидается и в 2024 г.

21 июля Банк России заявил, что темп прироста ВВП страны в 2026 г. составит 1,5−2,5%. Прогноз был составлен с «учетом новых данных по динамике экономической активности в базовом сценарии». Согласно прогнозу, темп прироста ВВП составит 1,5−2,5% в 2023 г., 0,5−2,5% в 2024 г., 1−2% в 2025 г. ЦБ также дал прогноз по инфляции на 2023 г. Она ускорится с 5,5 до 5,7%, считает регулятор. 21 июля совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%.

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