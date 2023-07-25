Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с середины июля

По состоянию на 7:04 по московскому времени европейская валюта снижалась до 99,96 рубля (минус 54 копейки к предыдущему закрытию). Курс доллара в этом время торговался по 90,39 рубля (минус 0,14 копейки). По состоянию на 09:44 евро стоит 100,04 рубля, доллар — 90,22 рубля.