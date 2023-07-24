15:58 (мск), источник: ТАСС

Аксаков дал прогноз курса рубля на ближайшие месяцы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Курс российской валюты в течение ближайших месяцев не будет резко меняться и останется на уровне около 90 рублей за доллар. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции в ТАСС.

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Источник: Reuters

«Рубль стабилизировался. В этих пределах, я думаю, он и будет функционировать — примерно 90 рублей за доллар. То есть, не будет его снижения особенного, не будет и его укрепления», — сообщил он.

Депутат также отметил, что в последнее время перестройка каналов поставки импорта привела к возросшему спросу на валюту, что, в свою очередь, повлекло ослабление курса рубля.

«Конечно, бюджетные расходы, расходы, связанные с новыми территориями и СВО, не могли не повлиять на курс рубля, но все-таки главное — это увеличение импорта для возмещения того сокращения, которое мы наблюдали в 2022 году», — сказал Аксаков.

По его словам, для быстрого развития российской экономики необходима низкая инфляция и инвестирование в долгосрочные проекты.

«Рассчитываю, что инфляционные процессы будут сдержаны, в том числе, после поднятия ключевой ставки, что экономика начнет задействовать внутренние резервы своего развития, и грамотная политика государства будет направлять ресурсы населения, предприятий, бизнеса и свои на долгосрочные проекты. Нам надо сделать так, чтобы экономика двигалась вперед благодаря ускоренному развитию, как в конце 20-х — в 30-е годы советского периода: и инфляции не было высокой, и при этом экономика развивалась очень быстрыми темпами», — добавил глава думского комитета.

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