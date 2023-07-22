Влияние курса рубля на ипотеку и стоимость недвижимости оценили

Ситуация на рынке валюты и недвижимости

Если рассматривать ситуацию на валютном рынке, то стоит иметь в виду, что курс рубля с начала года находился в стадии стремительного ослабления, отметил эксперт. Однако доллар остановился на уровне 90 рублей с перспективой отката ниже этой отметки и стабилизации валютного рынка к концу лета-осени, считает он.

Что касается рынка недвижимости, то цены с весны 2022 года перешли к снижению, рассказал Голованов. «Если посмотреть в рублях, то снижение не выглядит очень уж драматическим, но куда интереснее картина в валюте. Можно наблюдать снижение цен на недвижимость в валюте в Москве с пиковых 4500 долларов за метр, до текущих 3000 за метр. То есть цены на недвижимость в валюте снизились за последнее время на треть», — поделился собеседник «Ленты.ру».

По его словам, это ярко показывает остужение рынка недвижимости, которое уже происходит и которое, вероятно, будет происходить дальше. «Важно понимать, что если раньше рост курса валют был драйвером для роста недвижимости, то сейчас в силу геополитических причин эта связь стала куда слабее, и при росте курса население менее активно спасает сбережения в недвижимости», — пояснил эксперт.

Возможные меры Центробанка

Также важно понимать, как регулятор в лице Центрального Банка (ЦБ) России будет действовать в этих условиях и влиять на рынок, считает он. Так еще в июне ЦБ характеризовал риски роста курса валюты как проинфляционные и допускал повышение ставки.

«Это фактор, который ужесточает условия кредитования и как следствие негативно влияет на возможность, желание населения приобретать недвижимость, в том числе в ипотеку. То есть при повышении ставки это будет остужать рынок недвижимости и дальше», — спрогнозировал Голованов.

По его мнению, это выглядит логичным, на фоне диспропорции, которая образовалась в рынке — «первичка» во многих регионах стоит значительно дороже «вторички». «Рынок в целом столкнулся с затовариванием — ростом числа непроданных квартир на экспозиции, что заставило снижаться цены на вторичном рынке. Многие выбирают “первичку”, потому что им важна льготная ипотека и другие меры стимулирования», — обратил внимание собеседник «Ленты.ру».

Люди покупают не квартиру, а размер платежа. На всем этом хорошо зарабатывают застройщики, которые снижают площади, повышают цену метра и пользуются программами стимулирования. Эван Голованов финансовый эксперт

Диспропорция в ценах и массовая ориентация покупателя на размер платежа, а не на цену, говорит о том, что покупателю тяжело позволить себе жилье и без подобного стимулирования он бы зачастую просто его не покупал. Поэтому помимо повышения ставки мы можем увидеть и другие действия Банка России, которые будут планомерно остужать этот рынок, корректировать инфляцию и нивелировать последствия ослабления рубля, убежден Голованов.

Среди возможных мер ЦБ он назвал не только повышение ставки, но изменение условий льготный ипотеки, переход на адресные программы льготного кредитования вместо широких, ужесточение требований по долговой нагрузке и кредитам.

«В следствие этого ипотека и покупка недвижимости может стать временно менее доступной, что потребует от рынка снижения цен на недвижимость на горизонте 2023−2025 года», — подытожил эксперт.

Ранее россияне назвали приемлемую цену для покупки квартиры. Так, в Москве граждане готовы приобрести жилье за восемь миллионов рублей, а в Санкт-Петербурге — за четыре миллиона.

Также россияне озвучили размер жилья, который бы их удовлетворил. Большинство мечтают о квартире или доме площадью не менее 100 квадратных метров.