17:41 (мск), источник: Газета.Ру

В США увидели признаки скорой рецессии

Индекс опережающих индикаторов Conference Board, который предназначен для прогнозирования колебаний деловой активности в США на шесть-девять месяцев вперед, в июне падал 15-й месяц подряд. Это стало самой продолжительной полосой снижения с начала рецессии 2007−2009 годов в США, сообщает Reuters.

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Источник: Reuters

Динамика индекса говорит о скором начале рецессии в Вашингтоне, пишет агентство. Индекс в июне упал 0,7% до 106,1 пунктов после пересмотренного снижения на 0,6% в мае. Аналитики прогнозировали менее существенное падение индекса, следует из публикации. По информации агентства, динамика обусловлена ухудшением потребительских настроений и увеличением числа заявок на пособие по безработице в США.

«Июньские данные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжит замедляться в ближайшие месяцы», — цитирует Reuters заявление старшего менеджера по индикаторам бизнес-циклов Conference Board Юстины Забинска-Ла Моники.

Conference Board подтвердила свой прогноз о рецессии в США с третьего квартала 2023 года по первый квартал 2024 года.

Повышенные цены, ужесточение денежно-кредитной политики, труднодоступные кредиты и сокращение государственных расходов могут еще больше замедлить экономический рост.

Юстина Забинска-Ла Моника
старший менеджер по индикаторам бизнес-циклов Conference Board

Министр финансов США Джанет Йеллен 9 июля заявила, что нельзя полностью исключать возможность возникновения в стране рецессии из-за «слишком высокой инфляции».

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