В США увидели признаки скорой рецессии

Динамика индекса говорит о скором начале рецессии в Вашингтоне, пишет агентство. Индекс в июне упал 0,7% до 106,1 пунктов после пересмотренного снижения на 0,6% в мае. Аналитики прогнозировали менее существенное падение индекса, следует из публикации. По информации агентства, динамика обусловлена ухудшением потребительских настроений и увеличением числа заявок на пособие по безработице в США.