В США увидели признаки скорой рецессии

Динамика индекса говорит о скором начале рецессии в Вашингтоне, пишет агентство. Индекс в июне упал 0,7% до 106,1 пунктов после пересмотренного снижения на 0,6% в мае. Аналитики прогнозировали менее существенное падение индекса, следует из публикации. По информации агентства, динамика обусловлена ухудшением потребительских настроений и увеличением числа заявок на пособие по безработице в США.
«Июньские данные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжит замедляться в ближайшие месяцы», — цитирует Reuters заявление старшего менеджера по индикаторам бизнес-циклов Conference Board Юстины Забинска-Ла Моники.
Conference Board подтвердила свой прогноз о рецессии в США с третьего квартала 2023 года по первый квартал 2024 года.
Министр финансов США Джанет Йеллен 9 июля заявила, что нельзя полностью исключать возможность возникновения в стране рецессии из-за «слишком высокой инфляции».