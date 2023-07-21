Интерес эмитентов к размещению юаневых облигаций снизился в 2023 году
Всего за первое полугодие 2023 года инвестбанки провели 286 рыночных размещений.
Всего за первое полугодие 2023 года инвестбанки провели 286 рыночных размещений.
За первое полугодие 2023 года инвестбанки провели 286 рыночных размещений почти на 1,5 трлн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Cbonds. При этом первенство по итогам отчетного периода по объему рыночных размещений корпоративных облигаций сохранила БК «Регион»: компания поучаствовала в организации 33 выпусков на 255 млрд рублей. Второе место (239 млрд рублей) занял SberCIB, третье — Газпромбанк (178 млрд рублей).
Основным потребителем услуг инвестбанков стали компании реального сектора экономики, однако, как отмечают участники рынка, вырос и спрос на размещения и со стороны компаний финансового сектора. На эмитентов реального сектора, по оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, пришлось больше половины (примерно 55%) всего объема размещений в первой половине 2023 года. Еще около 16% составила доля банковского сектора, более 12% — остальных финансовых компаний.
Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев подчеркивает, что из-за дефицита юаневой ликвидности эмитентам приходится учитывать, что при размещении инвесторы могут потребовать премию, а она повысит стоимость заимствований. На этом фоне компании продолжат активно размещать рублевые бумаги, причем даже в условиях ожидаемого повышения ключевой ставки, считает исполнительный директор Совкомбанка Дмитрий Никонов.
«Со стороны платежного баланса мы наблюдаем снижение притока иностранной валюты в страну, при этом восстановление импорта и оттока капитала за рубеж формирует повышенный спрос на валюту», — рассказал Евстифеев. В этих условиях, по его мнению, держатели юаней скорее будут размещать китайскую валюту через краткосрочные свопы, там ставки стабильно превышают 6% годовых, а иногда поднимаются и выше 7%.