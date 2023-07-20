Россияне перестали считать нефтегазовую сферу самой престижной для работы

По мнению россиян, IТ-отрасль обогнала нефтегазовую по престижности, показал опрос НН.ru.

В этом году информационные технологии сочли самой престижной сферой 49% опрошенных, а нефть и газ — 42%. В 2020-м нефтегазовую сферу выбрали 48% респондентов.

Опрос проводился с 20 по 30 июня, в нем участвовали 1602 соискателя.

Непрестижной каждый второй, или 50% опрошенных, назвал сферу ЖКХ, 28% — розничную торговлю, по 25% — гостинично-ресторанную отрасль и госучреждения, 23% — образовательные учреждения.

Среди конкретных профессий самыми престижными оказались IТ-специалист (20%), директор или топ-менеджер (14%), президент (12%), предприниматель или бизнесмен (8%), депутат или госслужащий (7%).

Наименее престижными назвали уборщика (15%), дворника (12%), разнорабочего (10%), оператора call-центра (10%), охранника (7%), грузчика (7%) и ассенизатора (7%).

Говоря о том, что делает профессию престижной, россияне назвали такие факторы, как зарплата, уважение в обществе, возможность приносить людям пользу.

Согласно рейтингу работодателей, опубликованному НН.ru в начале года, лучшим оказался «Сбер», за ним следовали «Яндекс», Альфа-банк, VK и Тинькофф Банк. «Газпром нефть» оказалась на шестом месте, опустившись на три позиции по сравнению с прошлым годом.