Россияне назвали инвестиции и выигрыш в лотерею способами увеличить свой доход

Увеличить свой доход в 2023 году пробовали 64% россиян, но о значимом росте говорит только 6% респондентов, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и «СберСтрахования жизни».

63% респондентов назвали способом получения дополнительного дохода подработку, каждый четвертый — инвестиции, каждый седьмой — лотерею.

Опрос проводился в июне во всех регионах России. Всего было опрошено 3200 респондентов старше 18 лет по репрезентативной выборке. Подработку в качества способа увеличить доход упомянули 63% опрошенных, а поиск второй работы — 27%. 22% россиян пробовали инвестировать свои средства.

19% готовы делать карьеру и расти по служебной лестнице, 9% пробовали ради большего дохода участвовать в сетевом маркетинге. 15% россиян готовы открыть свой бизнес, столько же — надеются на удачу в лотереях и конкурсах.

«По данным исследования, большинство респондентов (64%) отметили увеличение дохода: 58% заявили о небольшом увеличении, 6% — о значимом», — сказал по поводу итогов опроса исполнительный директор «СберСтрахования жизни» Александр Тихомиров. По его словам, тем, кто надеется на инвестиционных доход, лучше начинать с финансового планирования, инвестиции в котором будет конечным этапом.

По данным майского опроса сервиса «Работа.ру» и управляющей компании «Первая», попытки инвестировать предпринимали 34% опрошенных.

62% респондентов с опытом инвестиций выбирали для этого акции. Для 39% опрошенных общая сумма инвестиций составила до 100 000 рублей, для 19% — более 1,5 млн рублей.

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, в 2023 году увеличилось на 3 млн человек. В июне на Мосбиржу пришло 388 000 человек (496 000 в мае), а общее число инвесторов достигло 25,95 млн. На СПБ Бирже в июне число счетов с позициями по ценным бумагам составило 2,15 млн.