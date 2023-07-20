Россия резко сократила экспорт одного металла в Европу

Отмечается, что по итогам 2022 года нашей стране, напротив, удалось увеличить объемы поставок рафинированной меди и сплавов в европейские страны на 2% — до 301,6 тыс. тонн. Среди крупнейших покупателей тогда оказались уже перечисленные государства, а также Франция, Финляндия, Литва, Польша и Словакия.

Накануне появилась информация, что страны Евросоюза снизили ввоз железной руды из Российской федерации. По итогам прошлого года этот показатель сократился в четыре раза и составил 2,9 млн тонн. Одновременно общие объемы экспорта железорудной продукции из нашей страны в Европу уменьшились на 39% по сравнению с показателями 2021 года, до 13,6 млн тонн.

Весной Великобритания заявила, что введет запрет на ввоз алмазов, меди, алюминия и никеля из России. Таким образом, по мнению Лондона, можно будет ограничить важный источник доходов российского бюджета.

Ранее «МК» сообщил, что американская компания Apple решила отказаться от вольфрама, тантала и золота из России. Пойти на такой шаг высокотехнологичному гиганту индустрии смартфонов пришлось «по требованию правительства США». Компания получала вольфрам с завода «Молирен» в Подмосковье.