Около 90% опрошенных россиян не понимают термины ESG и устойчивое развитие

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Лишь 8% россиян знают, что такое ESG и устойчивое развитие, и могут объяснить хотя бы один из этих терминов. Такие данные указаны в опросе Online Market Intelligence по заказу «Лаборатории Касперского» «Работа в России: сейчас и в будущем».

Согласно опросу, незнание терминологии не означает, что россиянам безразлична эта проблематика. Подавляющее число респондентов уверены, что компании должны быть ответственны в социальном (93%) и экологическом (91%) плане, а большинство опрошенных (76%) готовы чаще пользоваться товарами или услугами производителей, которые реализуют соответствующие инициативы.

При этом осведомленность людей в этом вопросе практически не различается в зависимости от места проживания.

Опрос «Работа в России: сейчас и в будущем» был проведен компанией Online Market Intelligence по заказу «Лаборатории Касперского» в апреле 2023 года среди 1 234 человек в крупных городах России.

Реализация ESG-стратегий компаний напрямую вытекает из 17 целей ООН по достижению целей устойчивого развития. ESG — это набор инструментов, которые используют компании. Они ориентированы на экологию (environmental), социальную ответственность (social) и корпоративное управление (governance).