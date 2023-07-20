Курс рубля укрепился к доллару и евро на открытии торгов

Курс доллара к рублю на открытии торгов Мосбиржи составил 91,2 рубля, что на 19,75 копейки меньше уровня их закрытия. Это следует из данных торговой площадки.

Курс евро уменьшился на 48,25 копейки, до 102,11 рубля. В то же время курс юаня повысился на 1,8 копейки и составил 12,665 рубля.

По состоянию на 8:51 курсы «американца» и «европейца» продолжили снижаться — до 91,12 руб. и 102,26 руб. соответственно.

В июне рубль подешевел к доллару на 10,4%, сообщал Центробанк. Регулятор уточнил, что это связано с ростом расходов на импорт и падением доходов за экспорт.