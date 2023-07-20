Как прекращение зерновой сделки изменит мировую экономику

«Дело в том, что цена очень сильно упала за последний год. Это невыгодный для нашего экспорта результат, потому что наш экспорт в первой половине 2022 года был просто великолепен. А во вторую половину года ситуация все портилась и портилась. Поэтому наши внутренние ограничения, введенные на экспорт зерна, — это хорошие ограничения. Прекращение зерновой сделки — это тоже такое воздействие, чтобы поднять немножко цены, которые находятся на очень низком уровне», — сказал Василий Колташев.

Цена на зерно резко поднялась сразу после выхода России из соглашения, но это пока кратковременный результат, уверен эксперт. В дальнейшем эти цифры должны расти постепенно и планомерно.

«Вот как ОПЕК+ ведет борьбу за повышение цен на нефть, чтобы они не обрушивались дальше, так нужно бороться и за цену на рынке продовольствия. И если они поднимутся постепенно в течение ближайших месяцев, хотя бы процентов на 15, то это можно считать хорошим результатом».

Для чего эта сделка была нужна

Черноморская зерновая инициатива была средством «сверхмягкой дипломатии», чтобы добиться от Запада своих целей. В первую очередь — подключения «Россельхозбанка» к системе SWIFT, что позволило бы России вести полномасштабную торговлю продовольствием с европейскими странами. Но при современных условиях Запад не может этого допустить.

«Они хотят забрать все, они готовы идти ва-банк, у них огромные внутренние экономические проблемы, и они хотят, чтобы Россия пала. Обратите внимание, что за исключением, наверное, фашистской Германии, ни один враг в России не ставил таких целей. Все остальные добивались чего-то более мелкого, Наполеон — принудить к участию в континентальной блокаде Великобритании и ограничить амбиции России, поляки — посадить своего на трон. Никакой ликвидации России там даже в голову никому не приходило. То есть такого конфликта, как сейчас, у нас давно не было, это нужно понимать», — говорит эксперт.

Что будет после прекращения

Европейские страны после прекращения зерновой сделки продолжат покупать российское продовольствие, но уже через посредников, уверен эксперт.

«Ну например, это будет как-то переупаковано в Турции или в Индии», — предположил он.

При этом для России очень важно, чтобы Украина сдала свои экспортные позиции на рынке продовольствия, поскольку торговля поддерживает бандеровский режим в этом государстве.

«Нужно, чтобы они свои экспортные позиции сдали, а мы их заняли — на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке. Тем более, что Россия может соблюдать графики и условия поставок, а с Украиной одна из проблем была именно в этом. Потому что, несмотря даже на зерновую сделку, там все сроки летели. Они могли купленное какой-нибудь страной, Ливаном, например, привезти с опозданием на три месяца», — напоминает Василий Колташев.

По мнению эксперта, сейчас на полях СВО решается в том числе и судьба мировых рынков.

«Как только вопрос имени Степана Бандеры будет решен окончательно, то это все будет тоже частью российского экспорта. Но это будет уже в новой политэкономической реальности, которая пока только формируется. Нужно, чтобы все фермеры на Украине тоже поняли для себя, что они будут прекрасно зарабатывать на вывозе зерна, но это зерно будет называться российским. Вот это они должны понять, на мой взгляд».

Напомним, Россия отказалась продлевать участие в так называемой Черноморской зерновой инициативе, срок действия которой завершился 17 июля. По мнению президента РФ Владимира Путина, главная ее цель — доставка дешевого продовольствия нуждающимся странам — так и не была достигнута.