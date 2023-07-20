Госбанки Китая начали продавать доллары за рубеж, чтобы поддержать курс юаня

По словам одного из собеседников, банки делают это, чтобы остановить падение курса юаня.

«Центральный банк Китая в четверг также объявил об ослаблении правил трансграничного финансирования, что облегчит местным фирмам привлечение денег с зарубежных рынков и ослабит девальвационное давление на юань. Курс юаня при укреплении на оффшорном рынке снизился примерно на 4% по отношению к “американцу” с начала года, что делает его одной из худших азиатских валют в 2023 году», — сообщает агентство.