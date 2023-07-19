В России сумма торгов по 223-ФЗ выросла во втором квартале 2023 года на 28%

С апреля 2022 года госкорпорации начали публиковать закупки в закрытых секциях. К настоящему времени впервые появилась возможность полноценно сравнить показатели второго квартала 2023 года с прошлогодними.
«В апреле, мае и июне этого года по сравнению со вторым кварталом 2022 года количество размещенных закупок компаний с госучастием по 223-ФЗ снизилось на 6,4% — с 405 055 до 379 145. Сумма торгов наоборот повысилась на 28% — с 2,01 трлн рублей до 2,58 трлн рублей», — рассказал эксперт «Контур. Торгов» Василий Данильчик.
Отраслями с наибольшим количеством опубликованных закупок по 223-ФЗ стали строительство и ремонт (85,3 тыс.), оказание услуг, в том числе образовательных, охранных, исследовательских, банковских, по аренде гостиниц, коммунальных, страховых (84,7 тыс.) и оборудование, электрооборудование, обслуживание (56 тыс.), отмечается в исследовании. Среди федеральных округов по количеству закупок лидируют Центральный (121,5 тыс.), Приволжский (64,9 тыс.) и Уральский (50,5 тыс.).
Закупки по № 223-ФЗ — это закупки товаров, работ или услуг, при которых отбор лучшего предложения идет по конкурсу. Законом определены только рамки, в пределах которых заказчик может устанавливать свои правила. Заказчиками в таких закупках выступают госкомпании, субъекты естественных монополий, госкорпорации, в которых доля участия государства 50% и другие.