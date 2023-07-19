МВД оценило ущерб от финансовой пирамиды Life is Good

Организаторы финансовой пирамиды Life is Good в регионах России причинили пострадавшим вкладчикам ущерб в сумме на 15 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По информации МВД, жертвами пирамиды стали больше 18 000 человек.

Из похищенных денег 158,5 млн рублей лидер пирамиды легализовал путем покупки недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, отметила Волк. В отношении организатора пирамиды возбуждены 13 уголовных дел по признакам отмывания денег, полученных преступным путем (часть 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса, до семи лет лишения свободы). Организатора подозревают в организации преступного сообщества, деятельности финансовой пирамиды и мошенничестве.

Пирамида работала с 2014 года в нескольких регионах России, организаторы создали сеть филиалов под единым брендом. Участникам обещали новое жилье либо доход в размере до 25% годовых. Инвестированием вкладов организаторы схемы не занимались: покупка недвижимости и обещанные выплаты осуществляли за счет привлечения денег новых клиентов, отметила Волк. Работу финансовой пирамиды МВД пресекло в марте 2022 года. Четверо подозреваемых арестованы, еще пятеро, включая 53-летнего организатора сообщества, объявлены в розыск. На тот момент министерство оценивало число пострадавших в 12 000 людей, сумму ущерба — не менее чем в 9 млрд рублей.

Ирина Волк не назвала имя организатора Life is Good. В апреле 2022 года министерство объявило в розыск «по статье УК» Романа Василенко — он и есть основатель Life is Good, писало «РИА Новости». На странице Романа Василенко в LinkedIn (соцсеть заблокирована в России) говорится, что он с 2004 года занимает должность президента Life is Good Ltd. Он выпускник Ярославского высшего военного финансового училища и автор книги «Мечта, цель, успех предпринимателя».

Ущерб от другой крупной финансовой пирамиды Finiko МВД оценивало в 5 млрд рублей, число потерпевших — примерно в 10 000. В декабре 2022 года источники казанского издания «Бизнес Online» сообщили, что сумма ущерба сократилась в 30 раз до лишь 179,6 млн рублей, а число пострадавших — до 160.