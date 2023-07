МВД оценило ущерб от финансовой пирамиды Life is Good

Ирина Волк не назвала имя организатора Life is Good. В апреле 2022 года министерство объявило в розыск «по статье УК» Романа Василенко — он и есть основатель Life is Good, писало «РИА Новости». На странице Романа Василенко в LinkedIn (соцсеть заблокирована в России) говорится, что он с 2004 года занимает должность президента Life is Good Ltd. Он выпускник Ярославского высшего военного финансового училища и автор книги «Мечта, цель, успех предпринимателя».