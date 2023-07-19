Глава SEC предупредил о рисках ИИ для финансовой системы
По его мнению, искусственный интеллект способствует «стадности» при принятии решений на фондовом рынке.
По его мнению, искусственный интеллект способствует «стадности» при принятии решений на фондовом рынке.
Правительства должны пересмотреть регулирование «для поддержания глобальной финансовой стабильности» на фоне все большего распространения искусственного интеллекта (ИИ), цитирует Bloomberg председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера. По его словам, ИИ стал «самой преобразующей технологией нашего времени», поэтому вопрос влияния ИИ на финансовую стабильность приобрел новое значение.
Из-за этого, считает глава SEC, регулирующие органы вынуждены менять правила по управлению модельными рисками, поскольку большинство действующих норм были созданы еще до распространения ИИ. При этом, отмечает Генслер, даже обновления текущего руководства по управлению рисками будет недостаточно: компании на микроуровне должны понимать, как использование ИИ может повлиять на правила работы с ценными бумагами. Он добавил, что SEC будет начеку независимо от того, для чего технология будет использована: для финансового мошенничества, получения прибыли от корпорации или привлечения инвесторов.
Генслер также посоветовал компаниям, которые торгуются на бирже, не вводить инвесторов в заблуждение с помощью корпоративных заявлений и раскрытием информации о рисках и возможностях, которые несет ИИ. Он сообщил, что SEC планирует начать рассмотрение новых правил по этим вопросам уже осенью, однако глобально использование ИИ в бизнесе и обществе находится под пристальным вниманием федерального правительства.