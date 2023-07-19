Глава SEC предупредил о рисках ИИ для финансовой системы

Правительства должны пересмотреть регулирование «для поддержания глобальной финансовой стабильности» на фоне все большего распространения искусственного интеллекта (ИИ), цитирует Bloomberg председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера. По его словам, ИИ стал «самой преобразующей технологией нашего времени», поэтому вопрос влияния ИИ на финансовую стабильность приобрел новое значение.

По мнению Генслера, ИИ способствует «стадности»: отдельные участники рынка или инвесторы могут принимать одинаковые решения, так как они получают один и тот же сигнал от «базовой модели или агрегатора данных».

Из-за этого, считает глава SEC, регулирующие органы вынуждены менять правила по управлению модельными рисками, поскольку большинство действующих норм были созданы еще до распространения ИИ. При этом, отмечает Генслер, даже обновления текущего руководства по управлению рисками будет недостаточно: компании на микроуровне должны понимать, как использование ИИ может повлиять на правила работы с ценными бумагами. Он добавил, что SEC будет начеку независимо от того, для чего технология будет использована: для финансового мошенничества, получения прибыли от корпорации или привлечения инвесторов.