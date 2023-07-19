Акции Microsoft поставили рекорд после раскрытия цен на подписной генеративный ИИ

Акции Microsoft выросли до рекордно высокого уровня во вторник, 18 июля, после того, как компания объявила цены на подписку Microsoft Copilot, которая добавляет искусственный интеллект (ИИ/AI)в пакет Microsoft 365 и такие популярные офисные программы, как Word, Excel и Teams, передает CNBC.

Интерес инвесторов к возможностям увеличения доходов за счет технологий ИИ приводит к росту рыночной стоимости компании уже второй раз за год.

Акции IT-гиганта подскочили в цене на 3,98% и закрылись на рекордном уровне в $359,49. На постмаркете они продолжили рост до $360,77. Предыдущий рекорд закрытия был зафиксирован 15 июня — бумаги закрылись на уровне $348,1 после того как руководители компании спрогнозировали годовой доход от искусственного интеллекта (ИИ) в размере от $10 млрд, писал CNBC.

Аналитики JPMorgan к середине июня повысили целевую цену акций Microsoft с $315 за бумагу до $350, основываясь на перспективах роста выручки от облачного программного обеспечения (ПО) с ИИ. С начала 2023 года стоимость акций выросла примерно на 50%. Microsoft вкладывает деньги в генеративный ИИ, в основном за счет многомиллиардных инвестиций в OpenAI, создателя ChatGPT. Microsoft внедрила инструменты OpenAI в свою поисковую систему Bing и в операционную систему Windows.

Подписка Microsoft Copilot добавляет искусственный интеллект (AI) в популярные офисные продукты компании, такие как Word, Excel и Teams.

Она будет стоить дополнительно $30 в месяц. Она может увеличить ежемесячную стоимость для корпоративных клиентов на целых 83%, принося дополнительный доход от регулярных подписок компании, подсчитал CNBC.

Искусственный интеллект в Microsoft 365 сможет создавать электронные письма в Outlook, переписывать документы в Word и предоставлять доступ практически ко всем данным сотрудника с помощью чат-бота, передает Reuters. Программа может разрабатывать презентации, предлагать подсказки для написания, подводить итоги собраний и ранжировать входящие электронные письма. Вице-президент компании по корпоративным продажам Джаред Спатаро сообщил, что новый инструмент окупит себя за счет экономии времени и повышения производительности.

С марта, когда Microsoft анонсировала подписку с ИИ, новую услугу протестировали по меньшей мере 600 предприятий, среди которых Goodyear и General Motors.

Компания также заявила, что сделает более безопасную версию своей поисковой системы Bing доступную для предприятий, стремясь решить их проблемы с защитой данных, повысить интерес к ИИ и усилить конкуренцию с Google. Bing Chat Enterprise, бот в поисковой системе, включен в подписки, которыми пользуются около 160 млн работников.