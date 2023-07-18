Совкомбанк решил вывести со своего баланса замороженные активы

Таким образом, Совкомбанк стал первым системно значимым игроком, который воспользовался новой схемой избавления от токсичных активов и пассивов, предложенной властями в 2022 году. При этом в банке не раскрыли, какой объем подсанкционных активов и обязательств выведен с баланса.

«Это позволит банку упростить работу с заблокированными активами и долгами перед недружественными кредиторами, а также позволит снизить эффект от создания резервов в отношении заблокированных активов и будет иметь незначительное влияние на капитал, ликвидность и нормативы», — прокомментировал первый заместитель председателя правления банка Сергей Хотимский, его слова приводятся в пресс-релизе.

В мае зампред Банка России Ольга Полякова объявила, что один из системно значимых банков в России уже выделил заблокированные активы в отдельное юрлицо. Название банка она тогда не привела.

Согласно предложенной российскими властями возможности, подсанкционные банки могут образовать новое юрлицо и перевести на него активы, замороженные из-за ограничений. В этом году законодатели упростили для банков выведение таких активов в отдельное юрлицо.

По оценкам участников рынка, общий объем замороженных за рубежом активов банков может доходить до 3 трлн руб., резервы по ним могут исчисляться сотнями миллиардов рублей.