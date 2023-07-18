Могут ли инвесторы заработать на отмене зерновой сделки

«Приостановка зерновой сделки означает рост цен на зерновые на мировых рынках и снижение цен на внутреннем рынке России», — отметил Сергей Попов.

В России несколько крупных производителей продовольствия глобального масштаба, поставляющих на рынки не только зерно, но и мясо — «Русагро», «Черкизово».

«На слухах о продлении зерновой сделки росли акции Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) и “Русагро”. Отмена сделки негативна для данных эмитентов. Для акций компании Черкизово сделка нейтральна, так как цены на кормовые лишь косвенно связаны с ценами на зерно», — считает управляющий директор GIF Global Invest Fund.

Мы допускаем, что отмена зерновой сделки несущественно скажется на экспорте России через турецкие проливы. Однако появляются военные риски Черноморского бассейна. Сергей Попов управляющий директор Global Invest Fund

НКХП перегружает российское зерно на экспорт водным транспортом в черноморском бассейне. В понедельник акции «Русагро» и «Черкизово» сразу подорожали на 1−2% после отмены сделки. Это можно объяснить тем, что на рынке ожидают рост экспорта компаний, которые могут частично заместить украинское зерно на мировых рынках. Цена акций НКХП в этот момент выросла почти в 1,5 раза, но аналитики предупреждают, что это спекулятивный необоснованный рост.

Рост котировок выглядит спекулятивным, так как значительного повышения спроса на услуги портового перевалочного комплекса НКХП ожидать после отмены зерновой сделки не стоит. Учитывая, что бумаги НКХП имеют низкую ликвидность, биржевые игроки, участвующие в этой рискованной тенденции, могут больше потерять, чем заработать. аналитики «БКС Экспресс»

Почему скачут цены

Стоимость пшеницы на мировых рынках выросла в 1,5 раза после начала российской спецоперации, прекращения поставок зерна из украинских портов и санкционной блокировки поставок продовольствия и удобрений из России. Подорожали и удорения. С середины 2020 по конец 2022 года цены на удобрения в мире утроились, подсчитали экономисты ежегодного Всемирного экономического форума.

На Россию и Украину приходится около 25% мирового экспорта пшеницы, 65% подсолнечного масла, 20% ячменя и 18% кукурузы, а на Россию и Белоруссию — половина мировых удобрений, которые попали под санкции.

Чтобы не допустить глобального продовольственного кризиса было заключено соглашение о поставках украинского зерна в обмен на отмену блокировки поставок российского продовольствия и удобрений — «зерновая сделка» между Россией, Украиной, Турцией и ООН.

В это время сильно подорожали акции российских производителей удобрений, а бумаги «Русагро» и «Черкизово» и сейчас находятся вблизи исторических максимумов, так как цены и спрос на продовольствие высокие и в мире, и РФ. Компаниям удалось частично переориентировать поставки на дружественные рынки.

По соглашению Россия предоставляла гуманитарный коридор в Черном море для вывоза зерна и другой сельхозпродукции из украинских портов (Одесса, Черноморск и Южный) с 22 июля 2022 года. Координационный центр в Стамбуле из представителей ООН, РФ и Турции проверял морские сухогрузы с зерном на этом маршруте, чтобы исключить перевозку боеприпасов и вооружения.

После этого цены на мировых рынках продовольствия начали снижаться и в мае 2023 года стоимость пшеницы упала ниже, чем до спецоперации. С мая Россия все чаще стала заявлять о невыполнении второй части «зерновой сделки»: по меморандуму между Россией и ООН ожидалось снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, но этого не произошло.

Угроза приостановки сделки повысила мировую стоимость пшеницы на 27% в июне, но к июлю цена зерна опять снизилась.

На прошлой неделе после новостей о возможном прекращении сделки, цена контрактов на поставку пшеницы вновь подорожала на 10%. В понедельник, 17 июля, после роста еще на 4%, цены замедлились. Во вторник, 18 июля, снижались на 1% к 10:00 мск, согласно данным биржи Чикаго (CBOT).

Дело в том, что Украина организовала поставки зерна по железной дороге в ЕС, кроме этого с прошлого года, мировые производители зерна увеличили свои мощности, чтобы заместить украинское зерно. Это и приводит к возвращению стоимости пшеницы в мире на прежние уровни.