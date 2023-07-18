04:31 (мск), источник: РБК

«Коммерсантъ» предупредил о подорожании соков и газировок на 10−20%

«Ъ» со ссылкой на письма производителей торговым сетям пишет, что в ближайшее время цены на популярные в России соки и газировки могут вырасти на 10−20%. Это связано как с падением курса рубля, так и с акцизом на сахар.

Наверх

Удорожание импортных ингредиентов из-за падения курса рубля и введения акциза на сахар приведет к удорожанию безалкогольных напитков на 10−20% в России, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, крупные производители напитков PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7 и др.) и «Сады Придонья» уже уведомили торговые сети о грядущем изменении цен.

Так, в письме PepsiCo сказано, что компания планирует повысить цены на напитки и соки на 19,2−21,3% из-за увеличения затрат, которые там связали с падением курса рубля. Компания также уведомила о повышении цен на снеки в среднем на 15,3%. В «Садах Придонья» предупредили об индексации на 10% в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг.

В МПБК «Очаково» (соки Goodini, напитки CoolCola, Street, Fancy и др.) рассказали «Коммерсанту», что также планируют повысить цены на соки на 10% в связи c влиянием роста курса рубля на стоимость сырья и из-за затрат на логистику. Компания уже увеличила цены на газированные безалкогольные напитки с 1 июля на 10% в связи с введением акциза, сообщили в «Очаково».

С 1 июля 2023 года акцизом в 7 ₽ на 1 л облагаются напитки с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл.

Источник газеты в крупной сети отметил, что вопрос повышения цен, вероятно, еще будет обсуждаться в ходе переговоров. Рост цен может компенсироваться промо, добавил другой собеседник «Коммерсанта». Глава Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков отметил, что у отрасли высока привязка цен к курсам валют: в себестоимости соков, по его словам, около 70% затрат приходится на импортные концентрированные соки и пюре.

По данным ритейл-аудита NielsenIQ (есть у «Коммерсанта»), за январь—май 2023 года продажи всех безалкогольных напитков выросли на 1,7% в объеме и на 14% в деньгах год к году. Единственной категорией, показавшей снижение натуральных продаж, стали фруктовые соки — на 10,4% — при росте на 6,4% в деньгах год к году.

С начала июля рубль торгуется выше уровня 90 к доллару США и выше 100 к евро. Психологически важную отметку к американской валюте рубль преодолел на торгах 5 июля — по их итогам курс достиг 91 ₽ за доллар, а к европейской валюте — 6 июля, основная торговая сессия в этот день закрылась на отметке 100 ₽ за евро, следует из данных Московской биржи. «Ослабление рубля стало следствием набора долгосрочных или, по крайней мере, среднесрочных тенденций и текущих колебаний. Если говорить о среднесрочных факторах, то это ощутимое сокращение торгового баланса. Экспорт снизился и в стоимостном, и в физическом выражении. Это связано со снижением внешних цен на большинство российских экспортных товаров. В то же время импорт в существенном плюсе», — описали ситуацию РБК в пресс-службе Министерства экономического развития. По словам представителя министерства, влияет и выездной туризм (граждане покупают валюту для зарубежных поездок, что ослабляет рубль).

Главный экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков считает, что на курс в первую очередь влияют внутренние факторы — ожидания о расходах бюджета и его балансе и жесткость монетарной политики. «Расходы бюджета выросли на 19,5% в первой половине 2023 года, что финансирует как рост импорта, так и усиление оттока капитала. Одновременно ключевая ставка 7,5% сегодня не дает компенсации за риск сбережения в рублевых активах с фиксированной доходностью — ни для госбанков, которые переключаются на ОФЗ с плавающими ставками, ни для розничных сберегателей», — объяснял он.

На фоне падения курса рубля совет директоров Банка России на заседании 21 июля может повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 8% годовых, считают 23 из 30 участников консенсус-прогноза РБК из российских банков, управляющих и инвестиционных компаний. Еще трое экспертов полагают, что ЦБ повысит ставку на 25 б.п., до 7,75%, столько же участников консенсус-прогноза ожидают более жесткой позиции регулятора и повышения ставки на 100 б.п., до 8,5%.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российскую актрису госпитализировали после отравления таблетками
Последствия теракта на Крымском мосту (фото)
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеИспользование материаловОбратная связь