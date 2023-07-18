Европейцы оказались беднее почти любого штата США

Европейцы становятся беднее. Так, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 20 странах еврозоны потребление снизилось приблизительно на 1% с конца 2019 года, в то время как в США возросло почти на 9%, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

На ЕС сейчас приходится около 18% мирового потребления, а на Соединенные Штаты — 28%, хотя 15 лет назад показатели были равны.

В Германии заработная плата снизилась примерно на 3% с 2019 года, в Италии и Испании — на 3,5%, а в Греции — на 6%. При этом в США она повысилась примерно на 6% за тот же период.

По данным Международного валютного фонда, экономика еврозоны выросла примерно на 6% за последние 15 лет по сравнению с 82% в США.

Согласно отчету Европейского центра международной политической экономии, средняя страна Европы оказалась беднее любого американского штата, кроме Айдахо и Миссисипи.

Больше всего пострадал средний класс. Французы теперь едят меньше фуа-гра и пьют меньше красного вина, испанцы экономят на оливковом масле, а финнам приходится посещать сауну в ветреные дни, когда электроэнергия стоит дешевле, пишет издание. В Германии потребление мяса и молока упало до самого низкого уровня за три десятилетия, а также рухнул рынок органических продуктов. Министр экономического развития Италии Адольфо Урсо в мае созывал совещание из-за роста цен на пасту более чем вдвое от уровня инфляции.