ЦБ выпустил памятную серебряную монету, посвященную Виктору Цою

На оборотной стороне расположено рельефное изображение портрета Цоя с микрофоном на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения гитары с символическими языками пламени; слева по окружности — рельефная надпись: «Виктор Цой», внизу в две строки — даты жизни: «1962» и «1990».

Советский рок-музыкант, основатель и солист группы «Кино» Виктор Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки. Цой также известен работами в кино: в фильме «Асса» он сыграл самого себя, а после главной роли в картине «Игла» журнал «Советский экран» признал его актером года. Песни Виктора Цоя слушают до сих пор, их знает уже не одно поколение.