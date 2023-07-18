ЦБ выпустил памятную серебряную монету, посвященную Виктору Цою
Ее номинал составил 3 рубля.
Ее номинал составил 3 рубля.
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя». Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ.
Монета выполнена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм. Изготовлена качеством «пруф». Тираж — 5 тыс. единиц.
На оборотной стороне расположено рельефное изображение портрета Цоя с микрофоном на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения гитары с символическими языками пламени; слева по окружности — рельефная надпись: «Виктор Цой», внизу в две строки — даты жизни: «1962» и «1990».
Эта монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему без ограничений.
Советский рок-музыкант, основатель и солист группы «Кино» Виктор Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки. Цой также известен работами в кино: в фильме «Асса» он сыграл самого себя, а после главной роли в картине «Игла» журнал «Советский экран» признал его актером года. Песни Виктора Цоя слушают до сих пор, их знает уже не одно поколение.