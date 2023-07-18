«Безнадежная ситуация»: Минфин предупредил о неизбежном увеличении госдолга

Увеличение госдолга России в условиях возросших расходов федерального бюджета неизбежно. Об этом в Совете Федерации заявила замминистра финансов Ирина Окладникова, передает «Интерфакс».

«Мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы долг будем наращивать, это безнадежная ситуация, мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть — нужно поддерживать экономику, мы должны поддерживать военный блок, и наши четыре новых региона нуждаются в существенной поддержке», — отметила Окладникова.

По ее словам, сейчас уровень госдолга составляет 22,8 трлн рублей, это 14,9% ВВП. В будущем Минфин будет наращивать долг, но будет «стараться оставаться в безопасных границах» — 20% ВВП, указала замглавы ведомства.

Это тот предельный долг, который мы в самой пессимистичной ситуации не должны перешагнуть. Ирина Окладникова замминистра финансов

По данным Минфина, внутренний госдолг России растет как минимум четвертый год подряд: в 2019 году он составлял 9 трлн рублей, в 2020-м — 10 трлн рублей, в 2022-м вырос до 18,8 трлн рублей. «Внешний [госдолг] не вырос в связи с тем, что мы уже больше не можем занимать на внешних рынках по понятным причинам. Он даже снизился», — отметила Окладникова. Сейчас внешний долг составляет 4 трлн рублей — против 4,5 трлн рублей на 1 января 2022 года, указала она.

Минфин предлагает ведомствам провести фронтальное сокращение госрасходов в бюджете 2024 года, урезав траты по незащищенным расходным статьям на 10%, сообщили в начале июля «Ведомости». Фронтальное сокращение относится к расходам, не имеющим социального характера, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью «АиФ» 18 июля.

По его словам, под сокращения не попадут обязательства перед гражданами — «это, в первую очередь, пенсии, зарплаты, пособия». Кроме того, предложение не коснется расходов государства на оборону, которые также отнесены к защищенным, сказал Силуанов.

Накануне увеличить суверенный долг для наполнения федерального бюджета предложил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП, крупнейшее объединение бизнеса в России) Александр Шохин. Он также призвал провести в России массовую приватизацию, чтобы пополнить бюджет, не повышая налоги и не возвращаясь к сбору windfall tax. «Если вы считаете, что у бизнеса есть деньги, ну продайте ему то чем готовы пожертвовать, понимая, что бизнес это не разбазарит, а наоборот — может даже более эффективно управлять. Это может дать сотни миллиардов рублей, надо на это решаться», — отметил Шохин.