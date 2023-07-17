Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии

При этом в торговле двух стран сохраняется дисбаланс, который влечет за собой ряд дополнительных проблем: экспорт российских товаров в Индию составил $26,5 млрд, а импорт из Индии оценивается всего в $639 млн.

В апреле — мае 2023 г. Россия была вторым поставщиком товаров в Индию ($11 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост около 200%), уступив по этому показателю только КНР (почти $15,8 млрд). Всего же товарооборот имеющих сложные политические отношения Китая и Индии за первые пять месяцев 2023 г. составил $41,1 млрд, что меньше по сравнению с 2022 г. на 9%.

Следом идут США ($30,4 млрд, падение за год на 12,5%), ОАЭ ($24,2 млрд, −11% за год) и Саудовская Аравия ($18,3 млрд, −9,1% за тот же период).

Дисбаланс в торговле беспокоит власти обеих стран, несмотря на достигнутую еще в прошлом году договоренность на высшем уровне к 2025 г. о планке товарооборота в $30 млрд (по словам вице-премьера России Дениса Мантурова, товарооборот превысил $35 млрд в 2022 г.). Об этом, например, заявил 16 июня на полях ПМЭФ государственный министр стали Индии Фагган Сингх Куласте, добавив, что стороны работают над устранением препятствий, мешающих поставкам в Россию индийских товаров.

5 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва в результате торговых взаиморасчетов с Индией накопила «миллиарды» рупий на счетах в индийских банках, которые не может использовать. «Это проблема. Нам нужно использовать эти деньги. Но на данный момент эти рупии должны быть переведены в другую валюту. Вопрос обсуждается», — сказал тогда он.

Рупия — ограниченно конвертируемая валюта, она не торгуется на Московской бирже, а ее обмен в больших объемах требует разрешения индийского регулятора.

Важный фактор роста российского экспорта в Индию — нефть, но помимо этого Россия серьезно увеличила поставки удобрений и другого сырья в эту страну, говорит профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев. Огромный дисбаланс страны пытаются исправить, так как традиционно индийцам не нравится любое негативное сальдо в экономических отношениях с другими странами, например с Китаем, добавляет он.

Проблема со слабым импортом в Россию из Индии во многом связана, по словам эксперта, с развитием торговых путей: сейчас товары практически невозможно доставлять по суше, так как транзит через Пакистан и Афганистан невозможен. Крайне выгодный торговый путь «Север — Юг» через Иран де-факто функционирует очень плохо из-за проблем со стыковкой железных дорог, морского и речного транспорта.

«Россия может инвестировать накопившиеся рупии в индийские проекты», — считает Лунев. Хотя пока история подобных вложений не говорит об успехах. «Сейчас этот процесс будет проходить значительно активнее, так как Индия становится весьма привлекательной для инвесторов страной», — говорит он.

Товарооборот РФ и Индии 2021 г. составил около $11 млрд. Для качественного изменения ситуации сторонам необходимо налаживать торговлю капиталоемкими товарами на постоянной основе, считает научный сотрудник ИМЭМО Глеб Макаревич. Российский бизнес пока не адаптировался к индийскому рынку, несмотря на наличие там ряда интересных предложений, и пока не сформулировал собственные запросы, заключает он.