Поставьте Data: как власти хотят перевести экономику на информационные рельсы

«Выстроить целостный механизм».

Как заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», проходивший с 7 по 14 июля, национальный проект «Экономика данных» подготовят в течение года. Он будет рассчитан до 2030 года. Речь, по словам президента, идет не только о том, чтобы консолидировать существующие инструменты поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов, но и «выстроить целостный механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок». По его словам, это касается всех технологий и сфер жизни. «Мы много об этом говорим и постепенно двигаемся, решаем эти вопросы, но нужно максимально форсировать эту работу, в том числе по такому направлению, как формирование экономики данных», — сказал Путин.

Цель нового нацпроекта — перевести всю экономику, социальную сферу, органы власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе данных, выйти на новый уровень в логистике, телемедицине, онлайн-образовании, предоставлении госуслуг, говорится в сообщении Минцифры: «Новый нацпроект будет способствовать росту экономики и развитию социальной сферы. Он улучшит качество работы органов власти и, самое важное, — качество жизни граждан».

В том-то и фокус

Исходя из речи Владимира Путина, нацпроект будет сосредоточен на шести основных направлениях, обращают внимание в Минцифры. Примечательно, что большой упор делается на развитие квантовых технологий и коммуникаций, а также на использовании больших данных и усилении микроэлектронной промышленности.

Основная задача — развитие применения высокочувствительных датчиков, в том числе квантовых сенсоров. Они применяются не только в промышленности, но и в системах спутниковой и наземной связи, в медицине. Например, такие сенсоры позволяют обнаруживать заболевания на самых ранних стадиях.

Информация должна передаваться в режиме реального времени, без задержек и на большой скорости. Это критически необходимо для развития робототехники, систем беспилотного транспорта и автоматизации городской среды.

Речь прежде всего о развитии отечественных облачных платформ, центров обработки данных и вычислительных мощностей собственного производства. Например, компьютеров с использованием квантовых и фотонных технологий.

Необходимо продолжить работу над технологиями квантовых коммуникаций и квантового шифрования. Они помогают отражать любые кибератаки, как классические, так и с применением квантовых компьютеров. Благодаря таким технологиям системы безопасности страны будут неуязвимы для взлома.

Они нужны для обеспечения безопасности, для надежной обработки и хранения данных. Особенно в части хранения персональных данных граждан. В том числе с применением технологий квантовой криптографии.

Алгоритмы анализа данных должны основываться на технологиях искусственного интеллекта. Важно, чтобы эта работа велась на базе российского ПО. Необходимо развитие отечественных платформ и сервисов, которые нужны для совместной работы программистов как из России, так и из других стран.

У вас для этого все данные

Новый нацпроект должен обеспечить комплексный подход к развитию технологий, считают эксперты. Если в рамках «дорожных карт» основные задачи — поддержка науки и создание исследовательской инфраструктуры, то формат нацпроекта позволит сформировать экосистему роста, объясняет сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов. «Появится возможность уделить точечное внимание одновременно научным исследованиям, инфраструктуре, кадрам, международному сотрудничеству и, что крайне важно, стимулированию спроса на отечественные разработки», — надеется он.

Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко называет новый нацпроект "логическим продолжением работы по развитию перспективных высокотехнологических направлений, которая проводилась в последние годы под руководством вице-премьеров Андрея Белоусова и Дмитрия Чернышенко.

Развитие новых технологий связи, квантовых вычислений и коммуникаций признается перспективным направлением практически в любом документе стратегического развития технологий, вышедшем за последние несколько лет в различных странах. Сергей Плуготаренко

У России, пожалуй, один из самых высоких шансов на успешное построение экономики данных, полагает Алина Садукевич, руководитель департамента развития продуктов больших данных дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна». «У нас для этого есть высококвалифицированные специалисты, которых хотят заполучить в том числе в Кремниевой долине, выстроен диалог бизнеса и государства, дополнительная стимуляция в виде ухода иностранных компаний с российского рынка тоже может помочь реализации инициативы президента», — перечисляет она.

Составляющие экономики данных президент перечислил, говорит директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников: это датчики и сенсоры для сбора данных, системы связи для передачи данных, суверенная инфраструктура для вычислений и хранения данных внутри страны, безопасность данных, суверенные и национальные стандарты и протоколы работы с данными, алгоритмы обработки и анализа данных. «Для этого нужны и научные исследования, и подготовка кадров, и создание условий для разработки отечественных решений для сбора, хранения и анализа данных, — продолжает он. — В той или иной степени все это уже существует и развивается, так как цифровая трансформация происходит повсеместно».

По оценкам Института исследований интернета (ИИИ), создание регуляторной среды, которая позволит повысить эффективность бизнеса за счет внедрения проектов на основе данных, обеспечит рост операционной прибыли компаний всех секторов экономики до 1,6 трлн рублей в перспективе двух лет. Однако, по мнению директора по стратегическим инициативам ИИИ Ирины Левовой, есть фундаментальные вопросы, без решения которых бизнес не сможет полноценно работать с обезличенными персональными данными и другой информацией, «а значит, и не построить экономику данных».

Проблемы по большей части связаны с регуляторными барьерами в части доступа к государственным данным, с возможностями работы с обезличенными и анонимизированными массивами данных, а также с тайнами. Мы надеемся, что поручение президента позволит государству комплексно взглянуть на эти вопросы, в том числе с точки зрения потенциала для развития экономики и провести соответствующие реформы. Ирина Левова

С Ириной Левовой соглашаются в МТС, добавляя, что для создания комплексной системы необходимы «существенные затраты», а стимулом для ее развития являются инвестиции, которые невозможны без окупаемости. Экономика данных требует сбора и аналитики колоссальных объемов разрозненных данных, которые невозможно собрать отдельно ни одной частной компании, ни государству, указывают в компании. «Этот ресурс и такой проект вообще становится целесообразным только при обеспечении диверсификации и разнообразия сбора и анализа данных и взаимодействия участников рынка. Для реализации этого в первую очередь необходимо снимать очевидные препятствия, например, разрешить наконец обработку обезличенных данных», — сказали в МТС.

При этом в выступлении президента ничего не было сказано про прозрачность работы с данными, указывает директор некоммерческого партнерства «Информационная культура» Иван Бегтин. По его словам, явный акцент на экономику данных без открытых принципов работы с ними — это «игра» в пользу крупных корпораций, которые собирают персональные данные и договариваются с государством по их использованию, и, наоборот, все больший сбор информации о гражданах государством через корпорации, добавляет он. «Суверенность» работы с данными, скорее всего, будет выражаться, по мнению Бегтина, в раздаче крупных субсидий на строительство и развитие дата-центров и российских систем хранения данных, «потому что без масштабных вливаний со стороны государства ни о какой “суверенности” не стоит и мечтать».

Квант от государства

Внимание властей к теме квантовых технологий подтверждают и суммы инвестиций, которые вкладывает в ее развитие государство. «В мире постоянно растет заказ на фундаментальные квантовые исследования. Государство выступает главным заказчиком таких исследований — до 2024 года на эти цели правительство выделило финансирование в размере свыше 24 млрд рублей», — заявил в пятницу, 14 июля, в ходе в пленарной сессии Форума будущих технологий вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По словам Чернышенко, правительство вместе с отраслью сформировало дорожные карты «Квантовые вычисления» и «Квантовые коммуникации», на реализацию которых до 2026 года будет выделено 41 млрд рублей, обеспечен паритет государственного и частного финансирования.

Квантовые технологии уже в ближайшем будущем изменят наше стандартное представление о таких классических отраслях, как медицина, транспорт, урбанистика, и значительно повысят качество жизни людей, убежден Руслан Юнусов. Такие вычисления позволят, по его словам, моделировать новые лекарства и материалы, анализировать социальные и природные процессы, а также решать сложные оптимизационные задачи.

Квантовые коммуникации обеспечат защиту данных на уровне фундаментальных законов физики, а квантовые сенсоры дадут возможность собирать огромное количество новой и очень точной информации о человеке и окружающей среде. Руслан Юнусов