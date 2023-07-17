Почему доллар опустился к мировым валютам до минимума прошлого года

В последние недели в динамике американской валюты сложился тренд на снижение. С начала июня индекс доллара DXY, который показывает отношение доллара к корзине из шести других основных валют (евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка) снизился почти на 4%, до 99,6 пунктов.

Это самое низкое значение показателя с апреля прошлого года. Причем по оценке опрошенных Bloomberg инвесторов и управляющих фондами, простор для падения американской валюты еще есть.

Почему падает доллар

В прошлом году индекс доллара достигал пиковых значений за последние 20 лет, в сентябре поднявшись до 114 пунктов. Американская валюта укреплялась вслед за повышением базовой ставки Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (ФРС) — в марте прошлого года финансовый регулятор США запустил один из самых агрессивных циклов ужесточения монетарной политики в истории.

По мере роста ставок росла и доходность американских долговых инструментов, что, в свою очередь, делало их более привлекательными для глобальных инвесторов и поддерживало доллар.

Теперь, по мнению опрошенных Bloomberg инвесторов, американская валюта слабеет как раз из-за того, что процентные ставки ФРС приближаются к пику, а проведенное агрессивное ужесточение монетарной политики начинает сказываться на экономике США. ФРС уже сделал паузу в повышении ставки на июньском заседании. Несмотря на то, что Федрезерв дал четкий ястребиный сигнал о том, что цикл ужесточения политики не закончен, по данным CME Group, рынок считает самым вероятным сценарий, при котором повышение ставки на 0,25 п.п. на ближайшем заседании станет последним. В пользу этого говорят и данные по инфляции — в июне в годовом выражении цены выросли на 3%, это минимальный рост с марта 2021 года.

Сколько продлится снижение

В дальнейшей динамике курса доллара многое будет зависеть от июльского заседания ФРС, считает стратег City Index Фиона Чинкотта. «Если ФРС даст хоть какой-то намек на прекращение политики повышения процентных ставок, то это определенно негативно отразится на долларе и приведет к его дальнейшему снижению», — указывает она.

Ястребиные комментарии ФРС пока не указывают на возможность масштабного снижения доллара, указывает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Однако цифры по инфляции выглядят так, что снижение индекса до 90 пунктов, минимумов 2021 года, вполне возможно в ближайшие месяцы, рассуждает эксперт.

Возможность роста для других валют

На фоне новых данных по инфляции в США и рисков рецессии, инвесторы делают ставки на рост других валют. Каждая валюта из десятки самых торгуемых (в их число входят евро, фунт стерлингов, иена, канадский, новозеландский, австралийский доллары и т. д. ) укрепилась по отношению к доллару США за последний месяц. А евро, которое в прошлом году торговалось дешевле доллара, теперь рассматривается как один из главных бенефициаров в сложившейся ситуации.

Курс евро к доллару с начала июня укрепился почти на 4% — на 14 июля евро стоил $1,11.

Аналитики считают, что укрепление европейской валюты продолжится. «Плохие данные еврозоны уже учтены в ценах, в то время как в США дезинфляционное давление становится все более очевидным», — отмечает старший стратег G10 FX Nomura Джордан Рочестер. По его прогнозу, евро к концу сентября укрепится до $1,14. По оценке Джорджа Саравелоса из Deutsche Bank, до конца года курс евро может достигать и $1,20 — максимума с середины 2021 года.

Аналитики UBS и AllianceBernstein также видят потенциал роста для иены, новозеландского доллара и валют развивающихся стран, таких как бразильские реал и колумбийский песо.

Что это значит для России

Так как Россия в значительной степени отрезана от рынков мирового капитала, то динамика доллара практически не влияет на курс российского рубля, говорит экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ+ Софья Донец. «Однако, доллар ослабевает к корзине других валют и технически рубль может не так сильно ослабиться к доллару, как к примеру, к другим валютам, таким как евро или юань», — отмечает она.

На Россию ослабление доллара влияет и с другой стороны — обычно этот процесс сопутствует росту цен на нефть.

«При ослаблении доллара реальная стоимость номинированной в нем нефти растет, так как ключевые экспортеры нефти — это Россия, Саудовская Аравия и другие страны, и их экспорт в стоимостном выражении, грубо говоря, подстраивается под новый курс доллара», — объясняет директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров.

Однако этот фактор играет далеко не первоочередную роль для котировок энергоносителей. «Для рынка нефти есть более важные переменные, такие как как замедление роста потребления в Китае или сокращение добычи нефти со стороны ОПЕК+», — продолжает он. Поэтому связь ослабления доллара с ростом цен на нефть иногда нарушается. К примеру, в прошлом году во время резкого укрепления доллара цена нефти также росла, хотя в теории должна была снижаться.

Донец из «Ренессанс Капитала» отмечает, что также важно учитывать причины ослабления доллара. «Что такое сам по себе эпизод слабого доллара? Это сигналы к более мягкой политике ФРС, которая в итоге приводит к лучшему экономическому росту, из-за чего появляется повышенный спрос на сырье. Это и приводит к росту цен на нефть», — объясняет она.

Эталонная нефть марки Brent с минимумов июня прибавила более 10% и на момент 14 июля торговалась на уровне $81 за баррель — самый высокий уровень с конца апреля.

Асатуров считает, что совокупность факторов приведет к росту нефти в среднесрочной перспективе, что будет положительно влиять на торговый баланс России.