13:33 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Когда наступит переломный момент для курса рубля

Вторую неделю подряд курс доллара держится на отметке приблизительно 90 рублей. По статистике, если курс не меняется несколько дней, то остается неизменным долгое время. Так ли это? Инвестбанкир Евгений Коган рассказывает, найдена ли новая золотая середина, или рынок ждет «правильных» обстоятельств для изменения курса?

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Евгений КоганЭксперт по инвестициям
Источник: фото Василий Якушев

«Думаю, что в данном случае и то, и другое. Слабый рубль действительно поддерживает бюджет, но реальных триггеров для укрепления российской валюты не было уже давно. Да, цены на нефть растут, но поставки сокращаются», пояснил основатель телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган.

Для реального разворота тренда необходим ряд условий

Во-первых, серьезный рост экспортных доходов — Россия вместе с Саудовской Аравией добровольно сокращают поставки нефти дополнительно к общему снижению добычи странами альянса ОПЕК+ для стабилизации мирового нфетерынка. Кроме этого, рынки сбыта для РФ сейчас ограничены — не все рискуют покупать российскую нефть выше потолка 60 долларов за бочку, который установили страны ЕС и G7 для своих финансовых, логистических и энергетических компаний. В теории нет этого запрета для Индии, Китая, куда Россия перенаправила свои основные поставки нефти. По последним официальным данным, экономика Китая растет темпом более 5%, в итоге растет спрос и на нефть. «Вся надежда на восстановление Китая или, по крайней мере, на усиление стимулирования Компартией экономики страны», — считает Евгений Коган.

Добавлю, что одного снижения ставки будет недостаточно не только из-за временного лага, но и из-за шквала проблем, включая пузырь на рынке недвижимости и 20-процентную безработицу среди молодежи.

Евгений Коган
инвестбанкир

Во-вторых, остается скачок спроса на валюту РФ. «Казалось бы, с учетом того, что Банк России может повысить ставку в пятницу на 50 или даже 100 базисных пунктов (с 7,5% до 8−8,5%), рублю обеспечен рост, но из-за изоляции рынка эффект будет сдержанным. Я бы даже сказал, практически ничтожным», — прогнозирует экономист.

Если раньше повышение ставки повышало привлекательность стратегии «кэрри-трейд» (стратегия получения прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок) и приводило к притоку средств иностранных инвесторов, то на фоне геополитической ситуации и недавних разборок многие предпочтут остаться в стороне.

Евгений Коган
инвестбанкир

В-третьих, смена риторики ФРС (федеральная резервная система, центробанк США), которая с начала 2021 года повысила ставка в 20 раз, с 0,25%. Регулятор для снижения инфляции с 4% до целевого уровня в 2% намерен, как минимум два раза, и «более», повысить базовые процентные ставки — выше уровня 5−5,25%. Об этом заявил 29 июня председатель ФРС Джером Пауэлл. «На ближайшем заседании 26 июля ставка, скорее всего, будет повышена, а вот дальше, несмотря на ястребиное клокотание, не уверен», — считает экономист.

Ставка ФРС может быть даже снижена. «И хотя первоначальная экономическая оценка США достаточно оптимистична, количество банкротств растет. Драйвером снижения может послужить, к примеру, сфера услуг, а это более 70% ВВП США», — пояснил Евгений Коган.

В-четвертых, на курс рубля могут повлиять новые санкции, которые ограничат поставки продукции из РФ. «Не забываем: импорт в последнее время практически восстановлен благодаря созданию мощных хабов вне РФ», — напомнил Егвений Коган. А значит восстановился спрос импортеров на валюту в России для оплаты поставок зарубежной продукции. Но экспорт не восстановился так быстро и упал поток экспортных валютных доходов в Россию.

В-пятых, ухудшилась ситуация на рынке госдолга. Российские гособлигации дешевеют и «это уже становится неким трендом». Минфину будет сложно размещать новые выпуски облигаций федерального займа для финансирования сверхрасходов бюджета.

«Следить за ситуацией стоит крайне внимательно. Что-то уже совсем не смешно. И дальнейшее падение цен на гособлигации — это еще один триггер к продолжению тренда на волатильность курса рубля. И, кстати говоря, к снижению рынка акций», — считает экономист.

Курс рубля, по его оценке, будет колебаться вокруг 90 рублей плюс-минус 3−4%.

Скажем так, скорее всего, если не будет каких-то драматических событий, будем прыгать на текущих (плюс-минус 3−4%) уровнях.

Евгений Коган
инвестбанкир

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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