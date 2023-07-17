Когда наступит переломный момент для курса рубля

«Думаю, что в данном случае и то, и другое. Слабый рубль действительно поддерживает бюджет, но реальных триггеров для укрепления российской валюты не было уже давно. Да, цены на нефть растут, но поставки сокращаются», пояснил основатель телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган.

Для реального разворота тренда необходим ряд условий

Во-первых, серьезный рост экспортных доходов — Россия вместе с Саудовской Аравией добровольно сокращают поставки нефти дополнительно к общему снижению добычи странами альянса ОПЕК+ для стабилизации мирового нфетерынка. Кроме этого, рынки сбыта для РФ сейчас ограничены — не все рискуют покупать российскую нефть выше потолка 60 долларов за бочку, который установили страны ЕС и G7 для своих финансовых, логистических и энергетических компаний. В теории нет этого запрета для Индии, Китая, куда Россия перенаправила свои основные поставки нефти. По последним официальным данным, экономика Китая растет темпом более 5%, в итоге растет спрос и на нефть. «Вся надежда на восстановление Китая или, по крайней мере, на усиление стимулирования Компартией экономики страны», — считает Евгений Коган.

Добавлю, что одного снижения ставки будет недостаточно не только из-за временного лага, но и из-за шквала проблем, включая пузырь на рынке недвижимости и 20-процентную безработицу среди молодежи. Евгений Коган инвестбанкир

Во-вторых, остается скачок спроса на валюту РФ. «Казалось бы, с учетом того, что Банк России может повысить ставку в пятницу на 50 или даже 100 базисных пунктов (с 7,5% до 8−8,5%), рублю обеспечен рост, но из-за изоляции рынка эффект будет сдержанным. Я бы даже сказал, практически ничтожным», — прогнозирует экономист.

Если раньше повышение ставки повышало привлекательность стратегии «кэрри-трейд» (стратегия получения прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок) и приводило к притоку средств иностранных инвесторов, то на фоне геополитической ситуации и недавних разборок многие предпочтут остаться в стороне. Евгений Коган инвестбанкир

В-третьих, смена риторики ФРС (федеральная резервная система, центробанк США), которая с начала 2021 года повысила ставка в 20 раз, с 0,25%. Регулятор для снижения инфляции с 4% до целевого уровня в 2% намерен, как минимум два раза, и «более», повысить базовые процентные ставки — выше уровня 5−5,25%. Об этом заявил 29 июня председатель ФРС Джером Пауэлл. «На ближайшем заседании 26 июля ставка, скорее всего, будет повышена, а вот дальше, несмотря на ястребиное клокотание, не уверен», — считает экономист.

Ставка ФРС может быть даже снижена. «И хотя первоначальная экономическая оценка США достаточно оптимистична, количество банкротств растет. Драйвером снижения может послужить, к примеру, сфера услуг, а это более 70% ВВП США», — пояснил Евгений Коган.

В-четвертых, на курс рубля могут повлиять новые санкции, которые ограничат поставки продукции из РФ. «Не забываем: импорт в последнее время практически восстановлен благодаря созданию мощных хабов вне РФ», — напомнил Егвений Коган. А значит восстановился спрос импортеров на валюту в России для оплаты поставок зарубежной продукции. Но экспорт не восстановился так быстро и упал поток экспортных валютных доходов в Россию.

В-пятых, ухудшилась ситуация на рынке госдолга. Российские гособлигации дешевеют и «это уже становится неким трендом». Минфину будет сложно размещать новые выпуски облигаций федерального займа для финансирования сверхрасходов бюджета.

«Следить за ситуацией стоит крайне внимательно. Что-то уже совсем не смешно. И дальнейшее падение цен на гособлигации — это еще один триггер к продолжению тренда на волатильность курса рубля. И, кстати говоря, к снижению рынка акций», — считает экономист.

Курс рубля, по его оценке, будет колебаться вокруг 90 рублей плюс-минус 3−4%.

Скажем так, скорее всего, если не будет каких-то драматических событий, будем прыгать на текущих (плюс-минус 3−4%) уровнях. Евгений Коган инвестбанкир