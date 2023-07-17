09:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Евро превышал 102 рубля

Курс евро на Московской бирже по состоянию на 9:22 вырос на 0,79%, достигнув 102 ₽/€ впервые с 6 июля. Доллар растет на 0,94%, до 90,91 ₽/$. Курс юаня поднялся на 0,34%, до 12,6 ₽

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Источник: Reuters

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Российский рубль несколько недель подряд завершал торги ослаблением своих позиций против ведущих мировых валют. Аналитики в конце прошлой неделе говорили, что рубль прекратил ослабление и может укрепиться в ближайшее время.

О ситуации с курсом — в материале «Ъ» «Наличествует подорожание токсичных валют».

Лаура Кеффер.

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