Евро превышал 102 рубля

Курс евро на Московской бирже по состоянию на 9:22 вырос на 0,79%, достигнув 102 ₽/€ впервые с 6 июля. Доллар растет на 0,94%, до 90,91 ₽/$. Курс юаня поднялся на 0,34%, до 12,6 ₽