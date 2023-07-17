Девелопер «Самолет» инвестирует 1 млрд рублей в образовательные проекты для жильцов

Строительная компания «Самолет» создаст собственное образовательное направление «Самолетум», в которое до конца 2023 года инвестирует 1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении «Самолета», поступившем в Forbes.

Компания намерена участвовать в развитии муниципальных школ и детсадов, а также создавать свои частные образовательные организации «Самолетум Сад» и «Самолетум Школа», а также онлайн-ресурсы. Покупатели квартир смогут включить стоимость обучения в этих организациях в ипотеку и получить место в садике или школе вместе с квартирой. Первую школу в новой концепции «Самолет» откроет в 2023 году в квартале «Спутник» (расположен рядом с МКАД в районе Мякинино на северо-западе Москвы).

Благотворительный фонд «Самолет Образование» будет сотрудничать с местными властями и создаст стандарт экспертной, материальной, методической и навигационной поддержки для партнерских учреждений. Компания намерена среди прочего проводить конкурсы для учителей и давать стипендии талантливым ученикам. Кроме того, «Самолет» создаст Центр цифровых компетенций, который будет создавать IT-продукты для системы образования с использованием искусственного интеллекта. Компания также планирует создать свою платформу онлайн-образования, где покупателям квартир предложат курсы «Самолета» и «лучших игроков EdTech-рынка».

Курировать новое направление будет сооснователь образовательного холдинга «Нетология-групп» Максим Спиридонов — он входит в совет директоров «Самолета» как независимый член. Сейчас наличие хорошего образования рядом с построенными объектами — это зачастую «вопрос стихийного везения», а «Самолет» хочет влиять на ситуацию напрямую, отметил Спиридонов (его слова приводятся в сообщении). Это повысит привлекательность первичной и вторичной недвижимости и ответит на запросы тех, кто при выборе жилья ориентируется на качественные сады и школы, надеется предприниматель. «Самолет» рассчитывает, что запуск образовательного направления позволит диверсифицировать бизнес и повысить привлекательность жилья на вторичном рынке, заявила Forbes пресс-служба компании.

Российский рынок онлайн-образования в 2022 году вырос на 17,9%, сообщило в феврале 2023 года агентство Smart Ranking. Суммарная выручка топ-100 компаний рейтинга Edtechs составила 87 млрд рублей.