Доходы России от экспорта нефти сократились почти вдвое

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в июне 2023 года упали по сравнению с маем на $1,5 млрд, или на 11,2%, до $11,8 млрд, следует из обзора нефтяного рынка Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованного 13 июля. Это самый низкий показатель за последние месяцы и почти вдвое меньше по сравнению с июнем 2022 года ($20,4 млрд), отмечает агентство.

Исходя из данных МЭА, за первое полугодие 2023 года нефтяной экспорт снизился более чем в полтора раза, по сравнению с первым полугодием 2022-го — с $120,4 млрд до $77,4 млрд.

По подсчетам экспертов агентства, общий объем экспорта российской нефти в июне сократился примерно на 0,6 млн барр. по сравнению с маем, до 7,3 млн барр. в сутки, это самый низкий показатель с марта 2021 года.

В августе Россия снизит экспорт еще на 0,5 млн барр. нефти в сутки для «обеспечения баланса рынка», заявил в начале июля вице-премьер Александр Новак. Но добыча в стране может сохраниться на прежнем уровне, поскольку наблюдается сезонный рост внутреннего спроса, указывает МЭА.

Федеральная таможенная служба (ФТС) перестала публиковать данные об экспорте и импорте с марта 2022 года после введения западных санкций из-за спецоперации России на Украине. «Я поддерживаю это решение. Считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок. Это временная мера», — говорил тогда руководитель ФТС Владимир Булавин.

Тем не менее Минфин регулярно публикует данные о нефтегазовых доходах, которые помимо экспорта нефти и нефтепродуктов включают поставки газа за рубеж, а также продажи на внутреннем рынке. 7 июля ведомство сообщило, что нефтегазовые доходы за январь—июнь 2023 года снизились на 47%, до 3,382 трлн руб. ($36,5 млрд по курсу Центробанка). О снижении экспортных доходов говорится и в обзоре ЦБ, который подсчитал, что резкое ослабление рубля в июне связано в первую очередь с ухудшением торгового баланса. К тому же в прошлом месяце объемы продаж валютной выручки экспортерами упали на 22,9%, до $7 млрд.

В пресс-службе Минфина заявили РБК, что в текущем году месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на «стабильную траекторию», соответствующую их базовому уровню (8 трлн руб. в год). В аппарате Новака и пресс-службе Минэнерго отказались от комментариев.

Почему упали нефтяные доходы

В 2022 году у России были рекордные нефтегазовые доходы, которые выросли на 28%, до 11,6 трлн руб., из-за высоких цен на энергоносители, напоминает старший аналитик инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин. В частности, среднегодовая цена за баррель Urals составила 5,4 тыс руб., что на 6% выше по сравнению с 2021 годом. Но в 2023 году доходы упадут до 7,8 трлн руб. при средней цене Urals 4,7 тыс руб., прогнозирует он. Но доходы вертикально интегрированных нефтяных компаний могут не сильно отличаться от показателя 2021 года, поскольку существенная доля их выручки формируется за счет экспорта нефтепродуктов, где маржа относительно 2021 года намного выше.

Минфин также объяснял падение нефтегазовых доходов в этом году высокой базой прошлого года, снижением стоимости Urals, а также снижением цен и сокращением объемов экспорта газа.

Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов также падают на фоне западных санкций, которые постепенно вводились в прошлом году. США и Канада отказались импортировать нефть и нефтепродукты из России еще в феврале-марте 2022 года, сразу после начала военных действий на Украине. Евросоюз, являвшийся крупнейшим покупателем российских энергоносителей, начал запрещать закупки российской нефти в июне, но тогда еще действовали исключения. Полный запрет на импорт нефти заработал 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года. В конце прошлого года западные страны также договорились ввести ценовой потолок на российскую нефть для третьих стран на уровне $60 за баррель и на нефтепродукты — от $45 от $100 за баррель.

После введения нефтяного эмбарго ЕС и ценового потолка Новак объявил, что Россия с марта 2023 года «добровольно» сократит добычу на 0,5 млн барр. в сутки, с августа экспорт будет снижен еще на 0,5 млн барр. На этом фоне цена Urals 12 июля превысила предельный порог $60 за баррель и составила $60,78 (5,5 тыс. руб.) в порту Новороссийск. Однако рост до такого уровня становится проблемой для некоторых покупателей, например для Индии, сообщил Bloomberg. «Индийские банки в последние несколько месяцев проявляли особую осторожность, опасаясь санкций, требуя от переработчиков доказать, что стоимость бесплатного провоза их груза на борту была ниже $60, чтобы осуществить платеж», — пояснила основательница Vanda Insights Вандана Хари.

Относительно низкой ценой на нефть из России в июне воспользовался Китай. По данным МЭА, в КНР был зафиксирован самый большой месячный прирост запасов сырой нефти за год — на 1,1 млн барр. в сутки. Этому способствовал резкий рост импорта нефти из России и Ирана со значительными скидками, отмечает агентство.

Какие меры предпринимает правительство

На фоне санкционных ограничений правительство и нефтяные компании активно переориентируют поставки энергоресурсов в Азию. Новак сообщил, что в мае 2022 года поставки нефти из России в азиатские страны впервые превысили объемы, которые поставлялись в Европу. По итогам 2022 года, по подсчетам вице-премьера, с западных на восточные рынки было перенаправлено почти 40 млн т нефти и нефтепродуктов. Он прогнозировал, что в 2023 году из 223 млн т нефти и нефтепродуктов, которые экспортировались на Запад, останется только 87 млн т, или 40%.

По подсчетам Новака, в прошлом году поставки нефти в Индию выросли в 19 раз.

В мае в нефтяном импорте страны поставки из России составили рекордные 46%, сообщил Bloomberg со ссылкой на аналитиков Kpler. Согласно новым подсчетам Министерства торговли и промышленности Индии, эта доля в мае составила 44,3%, объем импорта российской нефти вырос на 12,7%, до 8,9 млн т.

Саудовская Аравия и ОАЭ также увеличили закупки нефтепродуктов в России, заявили в апреле российские торговые представители в этих странах. Эр-Рияд в прошлом году закупил российские нефтепродукты на $250 млн, говорил торгпред России в Саудовской Аравии Станислав Янковец. А представитель в Эмиратах Андрей Терехин отмечал, что товарооборот России и ОАЭ в 2022 году составил $9 млрд и 25% пришлось на поставки российских нефтепродуктов ($2,25 млрд). 11 июля глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия готова нарастить экспорт нефти и нефтепродуктов в Индонезию, но конкретных цифр не назвал.

В начале 2023 года власти также изменили принцип расчета нефтяных налогов, постепенно снижая допустимую скидку Urals к цене мирового эталона Brent при расчете НДПИ — до $25 за баррель с 1 июля. Глава Минфина Антон Силуанов говорил на Петербургском международном экономическом форуме, что видит возможность дальнейшего уменьшения максимального размера скидки на российскую нефть. В конце июня стало известно, что правительство принципиально одобрило поправки об изменении нефтяных налогов. «Уточнение механизма определения налоговой базы нефтяных налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов будут содействовать дальнейшему восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора в течение года — особенно во втором полугодии», — сообщили РБК в пресс-службе Минфина.

Георгий Смирнов