Как вертолетные деньги повлияли на биткоин: объясняют эксперты

Биткоин достигнет 50 000 долларов к концу 2023 и превысит 100 000 долларов к концу 2024 года, заявил Джефф Кендрик, руководитель отдела крипто-исследований в Standard Chartered Bank. Прогноз процитировали в финансовых СМИ.

По данным платформы CoinDesk, биткоин подорожал в 1,8 раза с начала года, но он по-прежнему торгуется на 50% ниже исторического максимума в 68 990 долларов, достигнутого в 2021 году.

Ряд аналитиков, опрошенных Forbes, считает, что биткоин может упасть до 5−10 тысяч долларов в 2023 году, а другие ожидают его подорожание даже до миллиона долларов за одну криптомонету в 2025 году.

Мировой рынок криптовалют превышает триллион долларов, но остается экзотическим для большинства розничных инвесторов. Виртуальные валюты привлекают состоятельных инвесторов и крупные финансовые организации в кризисные времена. Они покупают криптовалюту для подстраховки, распределяя свои накопления между защитными активами: долларом, золотом, гособлигациями. Если цифровые монеты непрерывно дорожают вместе с остальными защитными активами, то считается, что сложный финансовый кризис наступил.

В России интерес к криптовалютам вырос во время глобального кризиса времен пандемии — в основном в разрезе майнинга. Но с марта 2022 года из-за санкций и ограничения расчетов, многие состоятельные россияне использовали криптовалюты с целью сохранения сбережений

«Свойства золота и биткоина как защитных активов значительно различаются. Цена биткоина является спекулятивной и зависит от спроса и предложения, тогда как цена золота определяется его себестоимостью и макроэкономическими факторами», — пояснил инвестбанкир Евгений Коган, основатель телеграм-канала @bitkogan.

Поэтому инвесторы должны быть готовы к резким колебаниям курса биткоина и возможности значительного снижения его стоимости. Да, биткоин является одним из самых прибыльных активов в истории человечества. Однако за такую высокую доходность приходится платить высокой степенью волатильности. Евгений Коган инвестбанкир

«На данный момент биткоин нельзя считать полностью защитным активом, что подтверждается его снижением на 77% от пиковых значений в 2022 году. Биткоин остается высокорисковым активом, и несмотря на обилие позитивных прогнозов, рекомендую сохранять осторожность», — подчеркнул инвестбанкир.

«Так все-таки актив-убежище или непонятный высокорискованный? В некоторых ситуациях биткоин действительно может выступать в роли защитного актива, если держатель готов взять на себя риск повышенной волатильности и рисков хранения, — подтвердил Сергей Попов, управляющий директор Global Invest Fund. — К тому же его достаточно легко хранить и транспортировать в отличие от золота. Но впечатляющая история роста этого актива не дает гарантии того, что эта тенденция сохранится в будущем».

«Для того, чтобы понять является ли биткоин защитным активом, для начала стоит задать вопрос от чего собирается защищаться его держатель?» — указывает Попов.

Если это, например, снижение санкционных рисков, то криптовалюта придется как никогда кстати. Но покупая его, инвестор берет на себя риски высокой волатильности — стоимость актива может измениться в несколько раз с момента покупки, и причем не в лучшую сторону. Также он полностью принимает на себя все инфраструктурные риски, мы видели как исчезали некоторые биржи и то, как к некоторым появлялись претензии от SEC (комиссия по ценным бумагам и биржами США). Конечно можно хранить биткоин на флешке и стараться избегать этого риска, но и это новый риск. Сергей Попов управляющий директор Global Invest Fund

Еще одна угроза — количество монет ограничено. «Главный фактор, который играет на стороне биткоина — ограниченное предложение. Общее количество биткоинов, которые могут быть добыты, составляет 21 млн. А каждые четыре года происходит событие халвинга, при котором вознаграждение в виде биткоина майнерам сокращается вдвое. Другими словами — каждые четыре года требуется увеличивать мощности в два раза, чтобы добывать такое же количество биткоинов», — пояснил Сергей Попов.

Следовательно, цена должна расти за счет повышения спроса на фоне внедрения при ограниченном предложении. К тому же, это защищает от неограниченной эмиссии со стороны государства, все помнят с какой скоростью ФРС США печатала доллары вовремя COVID. Сергей Попов управляющий директор Global Invest Fund

«Но не все так просто. Есть факторы, которые могут помешать росту. Регулирование — многие государства постепенно начинают внедрять свои цифровые валюты из-за чего может усилиться административное давление. Отсутствие технологической уникальности — биткоин является первой криптовалютой, но сейчас есть множества альтернатив, и не факт, что в будущем биткоину удастся сохранить лидирующие позиции. Таким образом, если биткоин когда-либо исчезнет, то это не станет большой потерей для мира», — отметил Сергей Попов.

Почему криптовалюты не подходят массовому инвестору

Оторванность от экономики. Криптовалюты привлекают в себя лишние деньги — рекорды стоимости криптовалют появились в периоды кризиса 2020−2021 гг., когда центробанки США и ЕС включили печатные станки и увеличили эмиссию денег в рамках программ «вертолетных денег», раздавая дешевые кредиты и пособия населению и бизнесу во время жесткого карантина. Тогда же госдолги ЕС и США превысили размеры их экономик.

С конца 2022 года мировые регуляторы прекратили практику «разброса денег с вертолетов» и цена криптовалют упала в 2 раза.

Цена криптовалют за исключением периодов глобальных кризисов меняется непредсказуемо — вне зависимости от экономических показателей. Если ставки мировых центробанков более-менее связаны с инфляцией, безработицей, ростом экономики, стоимостью акций, то курс криптовалют редко используют для описания ежедневных изменений на биржевых рынках.

Сложности с регулированием. В США регуляторы периодически тревожат криптобиржи своими требованиями, исками. В это время курс цифровых монет ведет себя непредсказуемо. В июне комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала судебный иск против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance с обвинениями в нарушении закона о ценных бумагах. Тогда цена криптовалют падала на 3−10%.

В мае 2021 года Народный банк Китая вообще запретил криптовалюты: майнинг, хранение и любые сделки. После этого цена популярной криптовалюты упала в 2 раза.

Технологические нюансы. Для операций с криптовалютой необходимо представлять, что такое майнинг, халвинг. Например, ожидаемый рост цены биткоина аналитики объясняют халвингом монет в 2024 году. Это сокращение вознаграждения майнерам в 2 раза за предоставление своих компьютеров для сети производства и расчетов крипты. Халвинг происходит каждые четыре года, что должно сокращать производство криптовалюты — уменьшается глобальная сеть майнеров, к которой теоретически может подключиться любой, купив техику и оплачивая огромные счета за энергопотребление.

Доступность. В российских финансовых организациях курс покупки биткоина достигает 2,8 млн рублей. Для сравнения, средний размер вклада россиян в банке примерно 300 тыс. рублей, согласно данным Агентства страхования вкладов.