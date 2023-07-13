ФНС разъяснила порядок автоматических списаний налогов с граждан

Налоговая вправе автоматически списать в бюджет деньги с виртуального кошелька гражданина после отправки уведомления о необходимости заплатить налоги. Нюансы работы нового механизма расчетов с государством, Единого налогового счета (ЕНС), разъяснил Forbes представитель Федеральной налоговой службы (ФНС).

С 2023 года идет реформа автоматизации уплаты налогов. Теперь все платежи аккумулируются на одном виртуальном кошельке — налоговом счете физлица, индивидуального предпринимателя (ИП) или компании. Далее налоговая сама распределяет деньги в счет уплаты разных налогов. Узнать о состоянии своего ЕНС можно в личном кабинете на сайте ФНС. Если в кошельке отрицательное значение, значит есть задолженность перед бюджетом.

Положительная сумма может появиться по двум причинам: в результате переплаты по налогам или получении налогового вычета (за покупку жилья, выплату ипотеки, образование, лечение, физкультурно-оздоровительные услуги, взносы на индивидуальный инвестиционный (ИИС) и пенсионный счета и т. д. ). Эти деньги налоговая может списать после отправки уведомления о необходимости заплатить налоги.

Этот механизм — сервисное решение, отмечает ФНС. Если раньше, получив уведомление в личном кабинете на сайте ФНС или заказным письмом, плательщик должен был сам переводить деньги через сайт или банк, то теперь налоговое списание произойдет автоматически. Таким образом, будет реализован «проактивный порядок» уплаты налогов, отмечает ФНС. При этом бюджет получит только ту сумму, которую гражданин должен оплатить на основании налогового уведомления. Все, что выше этой суммы, продолжит храниться на виртуальном кошельке.

Условно, если у человека на налоговом счете 10 000 рублей, ему придет уведомление о необходимости заплатить налоги на 8000 рублей, то эти 8000 рублей будут списаны в счет погашения обязательств из средств на счете, приводит пример партнер адвокатского бюро города Москвы «Щеглов и Партнеры» Дмитрий Сурков. Механизм списаний с ЕНС, вероятно, создан, «чтобы человек не бежал скорее возмущаться и писать письма, что у него переплата и какие еще уведомления могут быть в его адрес», рассуждает эксперт.

Если средств на счете не хватает, чтобы полностью погасить обязательства по всем налогам, они будут погашаться частично. «А при нескольких неисполненных обязанностях погашение осуществляется пропорционально», — пояснила ФНС.

Наличие положительного сальдо на счете может уберечь плательщика от ответственности за несвоевременную уплату налогов. Если у него есть непогашенные обязательства до наступления срока уплаты имущественных налогов (1 декабря), то деньги, перечисленные на оплату предстоящих обязательств, будут списаны на погашение более раннего долга. «Это избавит налогоплательщиков от начисления пени», — пояснили в ФНС.

Налоговая и раньше учитывала, есть ли у гражданина переплата по налогам, определяя его обязательства. Инспекция уменьшала сумму к уплате на размер переплат, если ранее гражданин не подавал заявление об их зачете или возврате. То есть и до внедрения ЕНС суммы переплат (аналог положительного сальдо в виртуальном кошельке налогоплательщика) сразу учитывались в счет соответствующих обязательств, пояснил представитель ФНС.

«Такие списания вполне обоснованы, ничего экстраординарного в них нет», — прокомментировал Forbes управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. По мнению управляющего партнера Taxadvisor Дмитрия Костальгина, механизм автосписаний направлен на ускорение сборов налогов в бюджет. Деньги будут списывать в день отправки уведомления, а не в день дедлайна по уплате налогов — 1 декабря, подчеркивает эксперт. Налоговая направляет уведомления не позднее 30 дней до срока уплаты налогов. В случае с имущественными налогами уведомления приходят до 1 ноября, и у граждан есть месяц, чтобы заплатить. Порядок с автосписанием «лишает граждан права самим решать, как и когда распорядиться собственными средствами», категоричен Костальгин. «Налогоплательщик даже не может среагировать, так как налоговая сможет проводить списания без его ведома, — говорит эксперт. — Кроме того, возникает своего рода неравенство — те, у кого нет денег на счете, будут вправе сами решать, когда платить налоги. Те же, у кого положительное сальдо, будут лишены такого права».