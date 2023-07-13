Экспорт Китая показал рекордное падение за последние три года
Китайский экспорт в июне сократился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об сообщил Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.
Китайский экспорт в июне сократился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об сообщил Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.
Уменьшился и импорт товаров в страну — на 6,8%. Как объяснили в китайском ведомстве, резкое падение показателей связано со слабым восстановлением мировой экономики, а также замедлением международной торговли и инвестиций и др. Падение поставок стало максимальным с февраля 2020 г. — начала пандемии коронавируса. Сокращение экспорта было отмечено и в мае этого года (на 7,5%).
В ноябре 2022 г. в Китае также был зафиксирован рекорд падения экспорта. Тогда было отмечено сокращение на 8,7% (до $296,1 млрд). При этом импорт в страну в том месяце упал на 10,6% до ($226,25 млрд), что стало самым большим снижением с мая 2020 г.
Это было связано ограничениями от 20 до 25% китайской экономики в ноябре, заявлял «Ведомостям» аналитик «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков. Отгрузки в портах в условиях ограничений упали, это отражалось на транспортировке грузов в порты из карантинных зон, что снизило деловую активность. Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев отмечал, что это может быть связано не только с локдаунами от пандемии, но и с общим закрытием китайской экономики.