Лук и курица резко подорожали: Почему это произошло и что будет с ценами дальше

Почему подорожал лук

Средняя цена за килограмм лука превысила 73 рубля. Это рекордная прибавка. Такой вывод следует из данных Росстата за май. Выяснилось, что по сравнению с апрелем лук подорожал на 9%, а в годовом выражении — на 29%.

Участники рынка называют несколько причин для повышения цен. Одна из них — сезонный фактор.

Действительно, в конце весны и начале лета лук, как и другие овощи, традиционно дорожает. Связано это с тем, что запасы отечественной продукции подходят к концу. Следовательно, на рынок поступает более дорогой импортный лук.

Впрочем, раньше сезонное подорожание никогда не было таким резким. Отметку в 70 рублей за килограмм цены на лук перешагнули первый раз за всю историю наблюдения Росстата, то есть с 2000 года. Если брать последние десять лет, то лук в это время стоил порядка 30−40 рублей за килограмм.

— Проблем с ценами не было даже в прошлом году, который был для нас достаточно сложным. Тогда были значительные сбои с поставками импортных товаров. Касалось это и овощей. Проблемы были связаны с нарушением логистических цепочек. Сейчас все эти вопросы решены и поставки идут регулярно. Проблемы с импортом возникли по другим причинам. Одна из них — неурожай в тех странах, которые были основными поставщиками, — рассказал менеджер по закупкам крупной сети супермаркетов Александр Кузнецов.

В Национальном плодоовощном союзе сообщили, что повышение цен на лук связано с сокращением предложения на мировом рынке.

Это произошло из-за неурожая в странах Центральной и Средней Азии (Узбекистане, Таджикистане и Казахстане). В свою очередь неурожай связан с погодными условиями. В регионе была аномально холодная зима.

По данным Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Узбекистан вместе с Египтом, Китаем и Турцией входит в число ключевых стран, откуда импортируют лук в Россию.

Как изменятся цены на лук

В Минсельхозе рассказали, что уже занимаются решением вопроса о снижении цен на лук. По данным ведомства, уже увеличен импорт из Китая, Узбекистана и Азербайджана.

Кроме того, в ближайшее время начнётся массовая уборка лука в России. Соответственно, есть все предпосылки для снижения цен.

В Минсельхозе также обратили внимание, что в прошлом году в России собрали 1,1 миллиона тонн лука. Это на 4,3% больше, чем в 2021ом. По прогнозам, в 2023 году урожай будет на уровне 2022 года.

Александр Кузнецов пояснил, что сейчас во многих магазинах торговой сети доля отечественного лука уже составляет порядка 80−90%. Соответственно, снижение цен уже начинается. Стоимость движется в направлении 40 рублей за килограмм.

Почему выросли цены на курицу

В мае 2023 года оптовая цена за килограмм куриной тушки стала выше, чем свиной полутуши. Из-за этого производители мясных изделий даже стали пересматривать рецептуры. Теперь всё чаще мясо курицы заменяют свининой. Хотя раньше именно курица была самым доступным мясом. На этот момент обратили внимание в Национальном союзе мясопереработчиков.

Как следует из совместного исследования компании NTech и «Россельхозбанка», с 3 по 9 июля стоимость курицы продолжила расти и увеличилась на 2%. К началу этой недели отпускные цены на тушку бройлера достигли 175 рублей за кг.

За год она подорожала на 24%. При этом свинина в живом весе сейчас стоит 127 рублей за кг. За неделю цены прибавили всего 1%, за год — 8%.

— Ещё в мае Россия стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией. Цены на продукты питания к началу лета падали на 1−2%. Страх перед высокой инфляцией на фоне заметного ослабления рубля перед мировыми валютами может спровоцировать рост цен. В США продуктовая инфляция приблизилась к 9%, при этом компании продовольственного сектора повышают закупочные цены для ретейла на 12−16%. Развитие похожих событий очень вероятно и в России. При этом с учётом жадности и непрозрачности ценообразования отечественного ретейла рассчитать обоснованную динамику роста цен на продовольствие затруднительно, — отметил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Кстати, если говорить о курином мясе на прилавках магазинов, то многие производители винят в повышении цен именно ретейлеров и непрозрачное ценообразование.

Что касается оптовых цен для производителей продуктов переработки, то причинами их повышения могут быть в том числе и резкое падение курса рубля, а также подорожание бензина. Логистика становится дороже, что сказывается и на себестоимости продукции.

Что будет дальше с ценами на курицу

Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился к Минсельхозу с тем, чтобы ограничить объём поставок курятины на зарубежные рынки. Это могло бы сдержать рост цен.

При этом в Минсельхозе не видят повода для беспокойства. В ведомстве отметили, что ценовая ситуация на продовольственном рынке стабильна.

Сейчас рост отпускных цен производителей в целом соответствует темпам инфляции. При этом за пять месяцев 2023 года, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, производство скота и птицы в России выросло на 3,6% — до 5,4 миллиона тонн в живом весе. Если говорить только о птице, то оно выросло на 1,9%, достигнув 2,7 миллиона тонн. Производство яиц выросло на 4% — до 16 миллиардов штук.

Таким образом, сейчас ожидается стабилизация цен на курицу. Кстати, чтобы поддержать местных аграриев и переработчиков, Минсельхоз планирует изменить механизм льготного кредитования.