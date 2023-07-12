Госдума в первом чтении приняла законопроект о добыче золота физлицами

Документ был внесен в Госдуму 21 апреля правительством России. Законопроект был подготовлен Минвостокразвития по поручению президента РФ Владимира Путина от 25 октября 2019 г. Согласно тексту пояснительной записки, законопроект был разработан для того, чтобы урегулировать добычу и сбыт россыпного золота государству индивидуальными предпринимателями.

Принятие закона «О старательской деятельности», или о так называемом «вольном приносе», позволит физлицам легально добывать золото. Сейчас в России это разрешено только юридическим лицам, получившим лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе.

Предполагается, что в течение первых трех лет новый механизм в пилотном режиме будет работать на Дальнем Востоке и на сухопутных территориях Арктики, затем — во всех регионах РФ.

Согласно законопроекту, жители дальневосточных и арктических регионов с помощью специально созданной онлайн-системы смогут, зарегистрировавшись в качестве ИП, получать в безвозмездное пользование старательские участки площадью не более 10 га на три года с возможностью продления еще на три года «по соглашению сторон». Он предоставляется на основании заявления в местный уполномоченный орган.

Старатель может работать только на одном участке, снимать слой земли до 5 м и не может привлекать более 10 наемных работников. Максимальный объем добытого за весь срок деятельности предпринимателя на участке золота не должен превышать 30 кг. При этом не допускается применение взрывных работ, загрязняющих и экологически опасных веществ, использование химических способов добычи золота, применение оборудования мощностью более 5 кВт (за исключением транспортных средств разрешенной максимальной массой до 3500 кг).