Минфин согласовал детали плавного увеличения сроков для получения льгот по новым ИИС

Срок действия индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) третьего типа, необходимый для получения налоговых льгот, первые три года после их введения может составить пять лет. Эти договоренности были достигнуты на совещании Минфина с участниками фондового рынка в конце июня, рассказали Forbes два источника, знакомые с ходом этого совещания.

Затем, по их словам, предполагается ежегодно увеличивать этот срок на один год или больше — в зависимости от того, насколько механизм будет пользоваться популярностью. Теперь эти договоренности предполагается обсудить в Госдуме, дата обсуждения еще не назначена, рассказали собеседники Forbes.

Механизм ИИС — брокерских счетов с особыми налоговыми льготами — появился в начале 2015 года для стимулирования частных инвестиций на фондовом рынке. Они бывают двух типов: первый позволяет получать вычет в виде 13% от зачисленной на счет за год суммы, но не более 400 000 рублей (максимальный вычет — 52 000 рублей в год), а второй освобождает от уплаты налога на прибыль по операциям с инструментами фондового рынка при закрытии счета. Получить льготы можно только при условии, что счета действуют не менее трех лет. Инвестор может иметь только один ИИС и в год внести на него не более 1 млн рублей.

В 2020 году началась обсуждаться концепция ИИС третьего типа, законопроект появился в 2023 году. С января 2024 года россияне смогут открывать новые счета без ограничений на вносимые суммы, но только при условии отсутствия действующих счетов первого и второго типов. Открывать первые два типа ИИС с 2024 года станет нельзя, открытые ранее продолжат работать. При этом изначально предполагалось, что срок действия ИИС третьего типа составит не менее десяти лет.

В пресс-службе Минфина заявили, что «сейчас и так рассматривается такой подход: начиная с пяти лет, затем — поэтапно, ежегодно, увеличивать его до десяти лет». Детали совещания министерство комментировать не стало.

В пресс-службе ЦБ сообщили, что окончательный подход к порядку увеличения минимального срока ведения ИИС третьего типа будет определен при доработке законопроекта и подготовке к его внесению в Госдуму.

Изначальное предложение — заменить действующие ИИС новым типом счетов с необходимым для получения льгот сроком в 10 лет — вызвало негативную реакцию участников фондового рынка. По мнению главы Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексея Тимофеева, введение десятилетнего ИИС-3 означает «отмену ИИС на фондовом рынке для мелких розничных инвесторов, выбирающих между депозитами и инвестициями на фондовом рынке вообще». Пятилетний срок, по его мнению, также не дает большого потенциала механизму, но десятилетний не дает никакого потенциала вообще. Тимофеев отмечал, что дискуссия продлится до конца июня.

В итоге в Минфине заявили, что переход от пятилетнего к десятилетнему ИИС будет плавным. При этом даже трехлетние ИИС уже теряют популярность — темпы их прироста существенно сократились, при этом количество закрытий, наоборот, выросло.

В Госдуме выступали за то, чтобы увеличение сроков получения налоговых льгот ИИС третьего типа началось вообще не ранее чем через десять лет — об этом говорил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. «Нам важно запустить процесс. Три [года переходного периода] лучше, чем один. А в ходе рассмотрения подискутируем и определим», — прокомментировал он Forbes достижение договоренностей между рынком и Минфином.