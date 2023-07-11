Чистая прибыль «Сбера» за полгода составила 727,8 млрд рублей

«Июнь стал сильным завершением полугодия. Мы перешагнули отметку в 80 млн ежемесячных пользователей Сбербанк Онлайн и 107 млн активных клиентов. Выдачи розничных кредитов за месяц стали рекордными за всю историю, а средства физических лиц выросли на 3,7% за месяц. Также мы закрыли сделку по продаже европейского бизнеса, что нашло позитивное отражение в финансовом результате», — заявил президент «Сбера» Герман Греф.

Уточняется, что «существенное положительное влияние» на финансовый результат оказало закрытие в прошлом месяце сделки по продаже 100% акций «дочки» «Сбера» в Австрии — Sber Vermgensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG). Сумма сделки не раскрывалась.

Розничный кредитный портфель в июне вырос на 2,6%, с начала года — на 12,4%, превысив 13,5 трлн руб. Частным клиентам в июне было выдано почти 720 млрд руб., что стало рекордом. Объем средств физических лиц в Сбербанке в июне вырос на 3,7%, юридических лиц — на 4,4%. С начала года объем средств физлиц в банке увеличился на 8,4%, юрлиц — на 8,2%.

В июне Центробанк возобновил раскрытие отчетностей кредитных организаций. Они доступны с рядом значительных исключений, касающихся, в частности, валюты, ценных бумаг, детализации кредитных и депозитных счетов, в том числе в разбивке на резидентские и нерезидентские.