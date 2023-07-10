В России предложили провести приватизацию в интересах пенсионеров

Поскольку в последние месяцы приватизация в стране активно обсуждается, стоит подумать о том, как размещать акции госкомпаний, отметил Назаров. Передача госсобственности в частные руки, проведенная в 1990-х годах, была «грабительская», и сейчас нужен «более социально приемлемый вариант».

Проведение приватизации в интересах пенсионеров, во-первых, может повысить легитимность этой процедуры, а во-вторых, решить другие задачи, такие как вопрос развития внутреннего инвестиционного рынка, сказал глава НИФИ. В разговоре с журналистами Назаров рассказал о нескольких видах такой приватизации.

Первую он назвал линейной — она предполагает отправку средств, полученных за счет продажи госпакетов, на разовую надбавку к пенсии. Второй путь — передача акций госкомпаний в собственность граждан через пенсионные фонды и управляющие компании.

Приватизация была бы очень актуальна в условиях растущего дефицита бюджета, так как принесла бы большие суммы в государственную казну, прокомментировал эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Калянов. Она также помогла бы перезапуску промышленных отраслей и перенастройке логистики. Сейчас эти и многие другие направления нуждаются в финансировании на фоне санкций и трудностей с привлечением зарубежного капитала.

О новой приватизации в России заговорили после публикации апрельской программной статьи главы ВТБ Андрея Костина, где он назвал передачу госсобственности в частные руки основой для новой модели роста экономики. Позже эту идею поддержали замминистра финансов Алексей Моисеев, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.