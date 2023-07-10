В Кремле не увидели угрозы в ослаблении рубля
Кремль не видит угрозы финансовой стабильности России из-за ослабления курса рубля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Кремль не видит угрозы финансовой стабильности России из-за ослабления курса рубля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«В Кремле не видят угрозу для финансовой стабильности страны однозначно. Наоборот, мы уже говорили на прошлой неделе — ситуация лучше, чем это можно было бы спрогнозировать. Что касается курса валюты — такое бывает и это никоим образом не угрожает стабильности», — сказал пресс-секретарь.
Курс российской валюты начал ослабевать 26 июня. Доллар США поднимался выше 87 руб., а евро — выше 95 руб. 6 июля американская валюта стоила выше 92 руб., а европейская превысила 100 руб. В полдень 10 июля доллар торговался на уровне 91,7 руб., евро — 100,63 руб.
Вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров ранее заявил, что у ведомства и у производителей автомобилей есть договоренности о недопущении необоснованного повышения цен. При этом президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сегодня рассказал, что ослабление курса рубля может отразиться на стоимость автомобилей концерна.
6 июля «Коммерсантъ» писал, что производители бытовой техники и электроники второй раз с начала года подняли цены на свои товары. Уточнялось, что это также происходит на фоне ослабления рубля. Ритейлеры сообщили газете, что закупочная стоимость продукции увеличится на 10−15% на некоторые бренды, — в их числе Archelik (Beko, Grundig, Indesit), группы «СЕБ-Восток» (Tefal, Moulinex, Rowenta) и др.