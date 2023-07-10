11:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Страны возвращают свои золотые резервы на фоне санкций против РФ

Все больше стран репатриируют золотые резервы из-за санкций, введенных против России, и последовавшей за этим заморозки ее активов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные опроса американской инвестиционной компании Invesco.

Наверх
Источник: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Данные исследования с участием центральных банков и суверенных фондов из нескольких стран свидетельствуют, что 68% опрошенных организаций хранят свои резервы в своих странах. В 2020 году этот показатель был на уровне 50%.

Reuters связывает такую тенденцию с заморозкой половины российских золотовалютных резервов на $640 млрд в рамках санкций.

Так, один из участников опроса Invesco назвал золото «активом-убежищем», которое нужно «обезопасить».

Более 85% из 85 фондов национального благосостояния и 57 центробанков полагают, что инфляция в ближайшее десятилетие будет только расти. Около 80% из 142 участников исследования считают геополитическую напряженность главным риском следующего десятилетия.

Кроме того, из-за геополитической напряженности некоторые центробанки стали чаще прибегать к диверсификации валют. При этом 7% опрошенных считают, что рост госдолга США негативно влияет на доллар, хотя большинство по-прежнему не видят ему альтернативы. Доля сторонников китайского юаня как альтернативы доллару упала до 18% по сравнению с 29% годом ранее.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анастасия Ларина

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Директор «Вкусно и точка» рассказал позорную историю Макдоналдса
Сделанный фанатами сюрприз надолго запомнится Акинфееву
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеИспользование материаловОбратная связь