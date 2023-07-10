Страны возвращают свои золотые резервы на фоне санкций против РФ

Данные исследования с участием центральных банков и суверенных фондов из нескольких стран свидетельствуют, что 68% опрошенных организаций хранят свои резервы в своих странах. В 2020 году этот показатель был на уровне 50%.

Reuters связывает такую тенденцию с заморозкой половины российских золотовалютных резервов на $640 млрд в рамках санкций.

Так, один из участников опроса Invesco назвал золото «активом-убежищем», которое нужно «обезопасить».

Более 85% из 85 фондов национального благосостояния и 57 центробанков полагают, что инфляция в ближайшее десятилетие будет только расти. Около 80% из 142 участников исследования считают геополитическую напряженность главным риском следующего десятилетия.

Кроме того, из-за геополитической напряженности некоторые центробанки стали чаще прибегать к диверсификации валют. При этом 7% опрошенных считают, что рост госдолга США негативно влияет на доллар, хотя большинство по-прежнему не видят ему альтернативы. Доля сторонников китайского юаня как альтернативы доллару упала до 18% по сравнению с 29% годом ранее.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258810&hash=4b859a319fb7b35b&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.