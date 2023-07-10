Мошенники стали приглашать на «личный прием в Центробанк»

По информации ЦБ, мошенники усовершенствовали схему, в которой они представляются сотрудниками Центрального банка. Они не только звонят гражданам и представляются работниками регулятора, но и «отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России». Мошенники связываются с людьми и «под разными предлогами пытаются выманить данные его банковской карты и СМС-код либо уговорить перевести деньги».

Центральный банк предупреждает, что по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием, а работники ЦБ не звонят людям и никому не направляют копии каких-либо документов, а также не предлагают перевести кому-либо деньги.

7 апреля Центробанк сообщал, что мошенники научились похищать деньги с карт по QR-коду. «В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные», — пояснил регулятор. Для получения кода злоумышленники связываются с жертвой и сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие денег со счета, а код им нужен, чтобы отменить операцию. Получив его, мошенники снимают деньги в банкоматах.