Цена килограмма лука впервые превысила ₽70

Средняя цена репчатого лука в российских магазинах в мае 2023 года достигла 73,3 ₽ за один килограмм, следует из данных Росстата в Единой межведомственной информационно-статистической системе. По сравнению с предыдущим месяцем цены на лук выросли на 9% (в апреле он стоил 67 ₽/кг).

В конце весны и начале лета лук, как и другие овощи, сезонно дорожает из-за того, что запасы отечественной продукции подходят к концу, и на рынок поступает импортная продукция. Но отметку в 70 ₽ за один килограмм цены на лук перешагнули впервые за всю историю наблюдения Росстата как минимум с 2000 года, следует из проанализированных РБК данных статистического ведомства. В последние десять лет цена килограмма репчатого лука в мае колебалась в диапазоне 30−40 ₽ Даже в мае 2022 года, когда в поставках импортных товаров в Россию наблюдались масштабные сбои из-за нарушения логистики на фоне санкций, стоимость лука была 29% ниже, чем в мае текущего года (год назад средняя цена составляла 56,8 ₽/кг).

Подорожание лука связано с тем, что в этом году предложение этого овоща на мировом рынке сократилось из-за неурожая в странах Центральной и Средней Азии — Узбекистане, Таджикистане и Казахстане, объясняет исполнительный директор Национального плодоовощного союза Андрей Казаков. Сокращение урожая произошло на фоне аномально холодной зимы, напоминает эксперт. В начале февраля ситуация с ценами на лук уже обсуждалась в Минсельхозе, сообщали «Ведомости».

Из-за сильных морозов в январе (в Узбекистане температура ночью опускалась до минус 17−23 градусов) овощи, которые хранились на неотапливаемых складах, испортились. Ситуация оказалась настолько острой, что весной власти этих стран ввели запрет на экспорт лука, в том числе в Россию, пока не восполнят свои запасы, напоминает Казаков. К весне запасы лука в отечественных овощехранилищах сократились, а поскольку поставок из азиатских стран не было, цена пошла вверх, добавляет собеседник РБК.

РБК направил запрос в Минсельхоз.

Где еще высокие цены на лук

Государством, где лук, вероятно, стоит дороже, чем в любой другой стране мира, по версии Bloomberg, оказались Филиппины. В начале этого года агентство сообщало, что килограмм красного лука стоил там около 650 филиппинских песо ($11,8). Это в три раза превышало стоимость килограмма курицы и было на 25% дороже того же объема говядины. Власти страны обвиняли в росте цен «жадных перекупщиков», а некоторые филиппинцы начали завозить в страну лук в чемоданах на борту самолетов.

Узбекистан наряду с Египтом, Китаем и Турцией входит в число ключевых стран-поставщиков лука в Россию, сообщали ранее в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз»). С января по ноябрь 2022 года из этих стран поступило 46,6 тыс. т, 22,4 тыс. т, 20,4 тыс. т и 17 тыс. т соответственно. Для сравнения, урожай репчатого лука в России в 2022 году, по данным Росстата, составил 1,6 млн т — на 3,8 больше, чем годом ранее (1,54 млн т).

В Плодоовощном союзе надеются, что ситуация выровняется, и ограничения будут сняты, а также напоминают, что вскоре в России будет собственный урожай репчатого лука. «Предложение лука увеличится и цена резко пойдет вниз», — говорит Казаков. Проблем с урожаем репчатого лука в России, по словам эксперта, нет, но есть нехватка хранилищ, которые позволяют сохранить продукцию в осенне-зимний период. «Если у нас появятся новые овощехранилища, мы сможем решить проблему сохранения урожая», — резюмирует Казаков.

В торговой сети «Магнит» РБК сообщили, что на фоне ограничений на экспорт лука со стороны стран Центральной и Средней Азии начали раньше поставлять в свои магазины российский лук — еще с начала июня. «Сейчас доля отечественного лука на полке составляет уже 85%. Объемов продукции достаточно для покрытия потребительского спроса», — добавили в «Магните».