ЦБ оценил влияние мятежа «Вагнера» на курс рубля

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258782&hash=1ec5be90110c2d5d&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Внутриполитические события 23—25 июня (в это время в России случился мятеж частной военной компании «Вагнер». — РБК) «оказали незначительное влияние» на месячную динамику рубля, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, который подготовил Банк России. При этом в ЦБ признают, что в эти даты волатильность курса значительно выросла на фоне повышенного спроса на валюту.

«Резкий рост неопределенности способствовал краткосрочному всплеску котировок на покупку иностранной валюты в банках. Котировки на покупку валюты колебались в широком диапазоне. При этом физические лица приобрели в выходные дни иностранной валюты на 6,2 млрд руб., 75% от этого объема пришлось именно на безналичную иностранную валюту», — отмечается в обзоре.

Но быстрое урегулирование ситуации способствовало оперативной стабилизации на валютном рынке, констатировали в ЦБ. «Курс доллара США на открытии утренних биржевых торгов 26 июня достигал 87,23 ₽ за доллар США, после чего начал корректироваться и к закрытию снизился до 85,09 ₽ за доллар США. Относительно закрытия пятницы рубль ослаб всего на 0,46%», — отмечается в обзоре.

В целом же за июнь рубль ослаб к доллару на 10,4% (при этом в мае ослабление достигало только 1%). Так, на открытии торгов 1 июня рубль торговался на отметке в 81 к доллару, а на закрытии торгов 30 июня — 89,55, следует из данных Мосбиржи.

«Такое изменение курса рубля в июне происходило преимущественно на фоне сокращения поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта. Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами относительно мая ($9,1 млрд.) снизился на 22,9%, до $7 млрд», — объясняют в ЦБ. В то же время экспортеры, по данным ЦБ, продавали порядка 90% своей валютной выручки.

В июле ослабление рубля продолжилось, свидетельствуют данные торгов. В начале месяца курс доллара составлял 88,7 ₽, а к закрытию основной сессии 10 июля — 90,33 ₽ Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила ослабление рубля ситуацией в международной торговле и призвала не строить «теорий заговора» относительно курса.

Какие еще факторы привели к ослаблению рубля

В обзоре регулятор также обратил внимание на повышение спроса на иностранную валюту «за счет повышения концентрации крупных участников», что «дополнительно влияло на курс рубля». По данным ЦБ, доля крупнейшего покупателя валюты (определяется ежедневно, при этом ЦБ не раскрывает, кто именно из участников торгов стал крупнейшим покупателем) с начала месяца выросла с 10% до 40%. «Доля крупнейших участников (топ-2, топ-3 и топ-5) также возрастала в два раза и более», — отмечается в обзоре. Так, доля участников из топ-2 с начала месяца выросла с 20% до более чем 50%, участников из топ-3 — с 26% до примерно 58%, а участников из топ-5 — с 35% до почти 65%, следует из данных ЦБ.

На фоне ослабления рубля некоторые корпоративные клиенты кредитных организаций начали конвертировать свои валютные кредиты в рублевые, говорится в докладе. «Кредитные организации одновременно начали покупки иностранной валюты, чтобы сбалансировать открытые валютные позиции. Таким образом, спрос на иностранную валюту усиливался, что оказывало дополнительное давление на рубль», — объясняют в ЦБ.

Нетто покупки (сумма покупок минус сумма продаж) валюты населением в июне 2023 года составили 300 млн руб., следует из отчета. Преимущественно граждане покупали валюту на бирже — на 9,2 млрд руб., а продавали ее через крупнейшие банки — на 9 млрд. руб. 24 июня физические лица осуществили нетто-покупки валюты через крупнейшие банки (на бирже этот день был выходным и валютные торги не проводились) на сумму 7,1 млрд руб., в целом за последнюю неделю месяца (с 24 по 30 июня) было куплено валюты на 4,1 млрд руб., приводит данные ЦБ.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке в июне оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. Они продали валюты на 377 млрд руб. (в мае — 352 млрд руб.).

Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО, которые покупают валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов. Их объем покупок по сравнению с маем снизился — с 449 до 400 млрд руб.

В целом же совокупный месячный объем торгов на внутреннем валютном рынке в июне вырос до 8,1 трлн руб., против 7,6 трлн руб. в мае. Среднедневные объемы торгов составили 387,2 млрд руб. При этом в структуре рынка продолжили расти доли юаня и рубля за счет продолжения перехода на расчеты в этих валютах, следует из обзора ЦБ.

Доля юаня во внешнеторговых операциях продолжила увеличиваться, достигнув в мае 25% в экспорте и оставшись на уровне 31% в импорте (в апреле 23 и 31% соответственно). «В стоимостном выражении месячная экспортная выручка в китайских юанях выросла с $7,4 до $8,4 млрд, а импортные платежи — с $8 до $8,1 млрд. Наряду с повышением доли юаня продолжает возрастать также доля рубля во внешней торговле. В экспорте она достигла 39%, а в импорте превысила 30%. На этом фоне доля “токсичных” валют в экспорте и импорте сократилась в июне 2023 года до 33 и 35% соответственно», — приводит данные ЦБ.

Вечером 23 июня лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерям его бойцов и пообещал ответить. Военное ведомство обвинение отвергло. Пригожин в ответ объявил о «марше справедливости». Бойцы ЧВК заблокировали военные объекты в Ростове-на-Дону, а часть из них направилась в сторону Москвы, их техника прошла через Воронежскую и Липецкую области. Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров сообщил о договоренности с Пригожиным о возврате бойцов в лагеря. Ранее возбужденное дело против Пригожина об организации вооруженного мятежа в России было прекращено, бойцам ЧВК предложили перебраться в Белоруссию, уйти со службы или заключить контракт с Минобороны.