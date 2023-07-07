В Центробанке призвали «Сбер» отменить комиссию за переводы

Банк России призвал Сбербанк отменить комиссии за переводы денег в другие банки. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе сессии «Платежи и инновации» на Финансовом конгрессе Центробанка, сообщает корреспондент Forbes.

Скоробогатова выразила надежду, что Сбербанк объявит об отмене комиссий за переводы в другие банки к форуму «Финополис», который запланирован на ноябрь 2023 года. По ее словам, такой шаг повысил бы лояльность клиентов. В ответ первый зампред «Сбера» Кирилл Царев отметил, что Сбербанк смотрит на рынок, и если другие банки отменят комиссию, то и он тоже будет над этим думать. Скоробогатова ответила, что является клиентом пяти банков, «ей “есть с чем сравнивать”, и “ни у кого нет комиссий” за переводы.

Комиссия за перевод на карту другого банка в «Сбербанк Онлайн» составляет 1,5% от суммы, минимум 30 рублей. При переводе по номеру телефона комиссия составит 1% от суммы, максимум 3000 рублей.

В 2020 году в России вступил в силу закон, который отменяет «банковский роуминг» — комиссии за переводы между клиентами одного банка в разных регионах. После этого Сбербанк ввел комиссию за все переводы больше 50 000 рублей в месяц вне зависимости от региона. Увеличить или отменить этот лимит можно, купив подписку, без нее комиссия составляет 1%, но не более 1000 рублей.